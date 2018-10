Siempre hay mucho ruido. No da tiempo a digerir bien las nueces informativas. La vigencia de una noticia muere un minuto después aplastada por un tsunami de tuits, bulos, memes, gifs... Hay demasiado ruido y mucha declaración de barra de bar, como la del magistrado Martínez Derqui. Llamó «bicha» e «hijaputa» a una víctima de violencia machista sobre la que debía dictar sentencia, es decir, el deber público de impartir justicia mutó en privado en un ejercicio lamentable de parcialidad y animadversión. No es cuestión de generalizar sobre los profesionales de la judicatura porque el problema de fondo se extiende a toda la sociedad. Entristece la falta de sensibilidad hacia la maltratada y aterra la ausencia de protección. No se nos toma en serio. No es un asunto que pueda quedar reducido a la etiqueta de 'cosas de mujeres'; es una cuestión de personas, de todos. Estamos hartas de esta situación, es más, estamos hartas de estar hartas.