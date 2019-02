Harry Potter Se prepara una gran exposición en la Ciudad de las Ciencias: la lástima es que el Museo Marítimo no existe y el Ferroviario, tampoco F. P. PUCHE Martes, 19 febrero 2019, 08:16

Me encanta. Realmente es estupendo que en el mes de abril venga a Valencia, a la Ciudad de las Ciencias, una exposición que está triunfando por el mundo, la de Harry Potter. Porque el seudocientifismo, la magia y la brujería, los encantamientos y vuelos con escoba, son recetas estupendas para animar la programación de un gran museo valenciano, dedicado a la ciencia verdadera, que necesita de los estímulos y vitaminas de la gatomaquia, de la literatura fantástica que triunfa en el mundo entero.

El mundo de Harry Potter, ahora que caigo, está en las páginas del Quijote, que voló sobre un caballo de madera entre disparos de cohetes. Y también en ese Tirant lo Blanch, tan admirado por Cervantes, que basculaba siempre entre fantasía y leyenda. La fábula, la imaginación delirante, está en las mejores historias que la humanidad ha sabido contarse, desde que Ulises empezó a viajar. Pero claro, el chaval de las gafitas es otra cosa. Es de ahora mismo, es hijo afortunado de nuestra época y triunfa en una sociedad donde hay mucha gente que recela en cuanto ve algo de más de cincuenta años, aunque sea su propio abuelo.

Mucha gente, ya se sabe, no visita Oxford por ver la prestigiosa universidad, sino por ver el College que sirvió de escenario en las películas. Inglaterra tiene rutas especiales, puentes, ferrocarriles, bibliotecas, castillos, donde se pueden seguir los pasos trazados por J. K. Rowling para su encantador personaje.

Por eso, ya digo, me encanta que venga a Valencia Harry Potter. Porque aprenderemos, para empezar, una lección: que en Valencia tenemos un mundo artesano, el de las fallas, repleto de creatividad pero absolutamente desaprovechado. Los artistas falleros están preparados para suministrar a Cacsa catorce exposiciones como la de Harry Potter, o incluso mejores; podrían ser recreaciones sobre los mundos de Newton, Einstein, Von Braun o incluso el marqués de Campo o nuestro Cavanilles, que a nadie se le está ocurriendo producir... porque no molan y encima no son de la época republicana.

De modo que sí, bienvenido sea el muchachito de la escoba. Aunque yo, perdonen, me voy a quedar encerrado con cuatro pequeñas melancolías valencianas:

-El Museo de la Almoina, el de nuestro mundo romano, está que da pena y necesita una inversión potente para ponerlo a punto.

-El Museo de Blasco Ibáñez está necesita de una inyección revitalizadora. Si se dan entradas gratis a los que visiten la exposición Harry Potter podríamos salvar el bache de la casa de la Malvarrosa.

-El Museo del Ferrocarril sigue siendo un sueño que no funciona. Ni en los almacenes de Torrent ni en el Parque Central, que es donde debería estar.

-El Museo Marítimo sigue siendo un sueño embarrancado en la indecisión del Ayuntamiento y la Generalitat. La Marina sigue estando huérfana de una institución clave para la historia y la cultura de la ciudad.