Qué estará haciendo Sanfeliu

Una confidencia de Josep Sanfeliu, comisionado de la Consejería de Sanidad en el Hospital de La Ribera, extendió a principios del año pasado una sombra de sospecha sobre las verdaderas intenciones que se escondían tras la decisión del Consell de no renovarle la concesión a Ribera Salud. En una de las charlas que organizaba el PSPV para convencer a los vecinos de la comarca de las ventajas de integrar a Alzira en la red hospitalaria de la Agencia Valenciana de Salud trabó tanta confianza con el auditorio que habló más de cuenta. Prometió que colocarían a «todos nuestros familiares, amigos, conocidos y tal que estén sin trabajo y deseen trabajar». Alguien le grabó la indiscreción. La grabación llegó a la prensa y el escándalo le costó el cargo. Pero no acabó ahí su carrera porque cinco meses después de ser sorprendido en flagrante desliz el consejero de Hacienda Vicent Soler lo rehabilitó. Y de qué manera. Lo puso a cuidar de las gallinas. Lo nombró subdirector general de Costes de Personal y Control Financiero del Sector Público Instrumental. Con lo que ensanchó su campo de actuación a la totalidad de chiringuitos que posee la Generalidad. Un universo insondable y en constante expansión, como acreditaba una reciente información de LAS PROVINCIAS. A diferencia del Consell que le precedió, el de Ximo Puig no sólo no ha cerrado una sola de las empresas, entes y fundaciones autonómicas sino que ha montado una docena más y ha paralizado la extinción de alguna de las cerradas a instancias de Alberto Fabra. No quiero pensar lo que puede estar haciendo un promotor del empleo público como Sanfeliu por semejantes andurriales. Aunque en las previsiones de ampliación de la plantilla del Hospital de Alzira que hizo se quedó corto. Prueba inequívoca de que la realidad supera siempre a la ficción. Aseguró que serían 300 los «familiares, amigos y conocidos» que secundarían a Leónidas Puig en la batalla de las Termópilas del 28 de abril y finalmente serán 466. Y subiendo.

Una abultada cifra que explica por qué a Ximo Puig le han entrado de repente unas prisas tremendas por rescatar el Hospital de La Marina antes de que expire el plazo de la licencia. Lo cual no significa que las justifique, porque amenazar a las empresas adjudicatarias de esta área de salud con rescindirles la licencia unilateralmente si no aceptan las condiciones económicas que él les ofrece no tiene perdón de Dios. Por un lado, porque a malas tiene -tenemos, en realidad- todas las de perder. Sería pagar primero e indemnizar después. Y, por otro, porque es lo que le faltaba a la Comunidad Valenciana para terminar de espantar a los inversores nacionales y extranjeros. Un jefe del ejecutivo, que al igual que alguno de sus socios, bordea la ilegalidad cuando le conviene o no con sus ideas e incrementa la sensación de inseguridad jurídica que se ha instalado entre nosotros de un tiempo a esta parte.