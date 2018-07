Hace 30 años éramos modernos

Ser moderno se ha pasado de moda. Ya no se lleva. Es una aspiración que ha quedado obsoleta. Algún día acudiremos a los museos y les diremos a las nuevas generaciones: «mira, un moderno». Y ellos nos mirarán extrañados o extrañadas -quizá para entonces haya opciones de consenso- y nos preguntarán que qué es eso. Y a nosotros nos costará explicárselo. Porque no es fácil. Ahora la mayor pretensión es no ofender a nadie. Con eso ya nos damos por satisfechos. Porque es complejo expresar una idea sin que no acuda un aludido o un agraviado a pedirte cuentas. Y a ver qué le cuentas. ¿La condena más leve? Colgarte una etiqueta de lo que seguramente no eres, aunque lo pudiera parecer por una frase sacada de contexto. El contexto tampoco está de moda. En algún museo del futuro debe de haber reservado un espacio con vitrina para que lo observen los visitantes venideros.

Hace 30 años había modernos. Era más sencillo serlo entonces, cuando los jueces (los reales y los de las redes sociales) no imponían la corrección política. Crear no se consideraba una actividad de alto riesgo. Protestaba esta semana Ana Belén, que fue moderna un día, porque estamos llegando «a unos extremos de corrección política que coartan a cualquiera». «Y, mucho, porque coartan la libertad de creación», añadía. El arte no escapa a las críticas, censuras, cortapisas y rapapolvos. Los artistas no gozan de bulas ni de exenciones ni de excepciones.

De ahí el lamento de la cantante, que secundaron otros. «Hay un armazón que lleva al cine a un formalismo concreto que hace que todas las películas se parezcan mucho», aportaba Echanove. «Estamos en una sociedad pusilánime y con demasiadas precauciones con respecto a todo», anotaba Víctor Manuel.

Por aquello de contextualizar -antes de que se extinga la expresión- diré que todas estas declaraciones se realizaron en el reestreno de la película 'El vuelo de la paloma', que llegó a las pantallas hace 30 años. Cuando éramos modernos y serlo molaba. Ya no mola. No es un anhelo. Mola ser influencer, viral, trending topic, que suena a moderno pero que no tiene por qué necesariamente serlo. Es cierto que un guión como el de la película de José Luis García Sánchez tendría complicado hoy en día que encontrara alguien que lo rodara y, sobre todo, que lo financiara. Productoras y cadenas de televisión temerosas de campañas en su contra eliminarían secuencias, vetarían expresiones y plagarían los folios con numerosos peros. Vivimos -afortunadamente- en una sociedad más concienciada con problemáticas y diferentes realidades que antes se ocultaban. Pero -aquí está el pero- eso nos ha llevado a extremos, como no separar al creador de su obra y a exigir al arte, en todas sus disciplinas, que sea políticamente correcto. Y el arte ha de ser de todo menos eso. Para que dentro de 30 años otros puedan decidir si quieren ser modernos o no.