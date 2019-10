¿Quién es?

Soy Joan Ribó.

Pase, señor alcalde. Como dijo Churchill, «a menudo me he comido mis palabras, y he descubierto que eran una dieta equilibrada». Aquí en estas líneas prometí, juré y perjuré que no volvería a hablar de política, que no merecía la pena. Pero hay actitudes que a uno le soliviantan. Como periodista y sobre todo como ciudadano. «Un temps per a cada cosa, i cada cosa al seu temps». Con este 'acudit', como usted dijo, respondió usted ayer a un compañero de este periódico que le preguntó (dos veces) por uno de los temas del día: los correos electrónicos en los que la superior de la directiva de la EMT despedida por el fraude de cuatro millones figuraba en copia de los mensajes de la trama. O sea que los recibía, con pistas de que el dinero estaba volando. Y aún faltaba entonces por desaparecer un millón. Ese era el tema que ayer preocupaba a los ciudadanos, saber si algo falló en la EMT. Y que preocupa a los periodistas que ejercen el derecho a la información de todos los ciudadanos. A todos los medios (la Ser local también le lanzó a usted ayer un recado con su negativa). Ustedes son los empleados de los ciudadanos, sus representantes, y no al revés. Y cuando un 'jefe' le pregunta a un 'empleado', este responde (o se va a la calle). En el 'temps que siga'. No cuando a uno le conviene o remitiéndose a un 'vuelva usted mañana' y emplazando a la comisión de investigación de hoy y el pleno de mañana. Dice la RAE de democracia: «Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes». Los ciudadanos mandan, ellos eligen a sus representantes. Y les controlan. Eso de hablar cuando uno quiere, es un 'acudit' muy poco transparente.