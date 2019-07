Hablar con extraños

De los recelos que despiertan los compañeros, de las zancadillas que ponen los conocidos y de la enemistad que ejercen los iguales saben mucho en el Pacto del Botánico (I y II) y en el Govern de la Nau o del Rialto. El periodismo, como la política, también va de eso: de relacionarse con el diferente, el ajeno, el extranjero. Esta aptitud no se enseña en la facultad sino que se aprende, como casi todo lo importante, en la calle. De pequeña me decían que no hablara con extraños. 'Caperucita roja' también incidía en esta idea, que se iba desmontando conforme cumplía años. Como una Blanche Dubois cualquiera empecé a confiar en la bondad de los desconocidos. Luego vino Twitter y acabó de desmontar la precaución de la infancia. En las redes sociales conversamos con extraños, discutimos con ellos, nos critican con o sin razón, nos insultan y hasta nos halagan. Sabemos que el lobo feroz está ahí fuera, pero hablamos y hablaremos con desconocidos. Todos lo somos.