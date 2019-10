¿HABLAMOS EN CLASE DE LA SENTENCIA? DEPENDE...

La sentencia del Supremo sacó a la calle estudiantes de institutos y universidades catalanes, entre otros, en una reacción esperable fuera cual fuera el fallo del tribunal. Allá la política se ha introducido en las aulas, y donde no lo ha hecho, se pretende, que es lo que significa la insistencia en una respuesta 'de país' desde el nacionalismo, la pretensión de presentarse como unánime para no evidenciar su minoría o, al menos, la división social. Como inciso, recuerdo que siempre se pone el modelo escolar de inmersión lingüística como ejemplo de fomento de la cohesión social frente al modelo valenciano de líneas ¡Está la sociedad catalana como para ser ejemplo de convivencia para el resto!

Los hechos se observan desde la distancia en Valencia, y la asepsia es de hecho la voluntad política local, pese a que vivamos las consecuencias que la confrontación del eje Madrid-Barcelona nos paralice al resto. Así estamos, en cosas como el nuevo modelo de financiación, y los valencianos esperando en una cola que no avanza.

Claro, no todos desean aguas calmas. Sin ir más lejos, entidades con presencia escolar como Escola Valenciana se apresuraron en convocar protestas contra la sentencia, dando cuenta de su legítimo posicionamiento político aunque por lo común se hagan pasar como meras promotoras de la lengua.

Ante hechos de esta relevancia pública, se presenta la coyuntura escolar de hablar en el aula de lo que ocurre fuera o no. Para algunos, no es bueno introducir en clase cuestiones ajenas al currículo que pueden generar divergencias con las opiniones de las familias. Digo opiniones, pues un tema más complejo es cuando hablamos de valores. Para otros, en cambio, si la escuela pretende formar ciudadanos, es bueno hablar en el aula de lo que ocurre fuera. A mi juicio, una opinión personal como cualquier otra, sí es bueno introducir cuestiones sociales dentro del aula, siempre, claro, ajustando el debate a las edades del alumnado. Es una pretensión loable de la escuela formar ciudadanos y ayudarles a construir su propia conciencia democrática. No cualquier debate, ni hacerlo de tal modo que reduzca demasiado el horario para el desarrollo del currículo. De hecho, se suele hacer, por ejemplo, cuando se habla de las fallas o del 9 de Octubre, porque formar ciudadanos también es involucrarlos en su cultura y sus tradiciones. No todo tiene por qué ser polémico.

Para el alumno, debatir le ayuda a comprender el mundo, a trabajar el diálogo, el respeto y la tolerancia a otras opiniones, aprender a argumentar y a expresarse oralmente, esa competencia tan olvidada en las calificaciones.

No obstante, sí veo para el docente la exigencia de un equilibrio entre su libertad de cátedra y de expresión y su responsabilidad como autoridad pública. Por tanto, para introducir cuestiones tan polémicas en el aula, me gustaría exponer alguna prevención. La primera es que esta introducción tenga un carácter educativo. Por tanto, no puede corresponder a una campaña colectiva ni tiene relevancia la opinión individual del docente. No es lo mismo que la decisión sea del docente que forme parte de una campaña política, la cual no tiene sitio en una clase. Por el contrario, se debe buscar un objetivo educativo: formar ciudadanos y relacionar el entorno con el currículo. No se trata de abordar emociones, sino argumentos y contenidos.

En mi opinión, como autoridad en el aula, el docente representa al Estado, por lo que me parece mejor práctica hablar de los poderes del Estado, la distinción entre el poder legislativo y el judicial y esas cosas, que abrazar las emociones nacionalistas. Detallar el papel esencial de la ley en la democracia y no reducirla al ir a votar, cómo esto es reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, explicar conceptos constitucionales como la soberanía nacional, relatar cómo se cambia la Constitución o un Estatuto de Autonomía y por qué es más difícil cambiarlas que otras leyes, y de cómo todo esto se lo saltaba la pretensión independentista. También, aunque la Comunitat parece mera espectadora, no estaría de más relacionar cuanto acontece a cómo afecta a los derechos de los valencianos, a quienes en la disputa nadie pregunta ni sus políticos reclaman.

En definitiva, que el docente explique los principios del Estado que representa. Si es para dar su opinión sobre la actualidad política como clase magistral, mejor seguir con la Geografía.