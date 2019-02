Ya tenemos el primer líder de la Volta y la verdad es que viendo cómo se ha desarrollado esta primera etapa hay que reconocer que se lo ha ganado. Ha hecho un buen crono y aunque el margen que ha sacado a sus perseguidores es mínimo, lo cierto es que le va a reforzar de moral de cara a estos días venideros. La subida del Seminario es brutal, con unas rampas del 9%, y el que no es un buen especialista lo puede tener mal en este tipo de finales. Por eso se puede decir que Hagen ha hablado con Dios, he alucinado con la carrera que ha hecho y, a decir verdad, me ha sorprendido. Creo que lo va a poner muy difícil al resto y hoy, por ejemplo, vamos a poder comprobar hasta qué punto su equipo quiere proteger lo conseguido. Para ganar la Volta, los equipos punteros que tienen interés en subir al podium deben ejercer su control. En ese sentido, vamos a ver algunas escapas, pero siempre permitidas.

No podemos olvidar un nombre en concreto y que para mí hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Me refiero a Alejandro Valverde. Si está ahí en la clasificación (octavos a 14 segundos) no es ni mucho menos por casualidad. Es un campeón del mundo y sería un error descartarlo a las primeras de cambio por ese tiempo. Físicamente tiene recursos y potencial suficiente como para incluirlo siempre en cualquier quiniela, aunque el paso de los días nos va a despejar en cualquier caso la incógnita. En cambio, sí me ha sorprendido el caso de Geraint Thomas, campeón británico en contrarreloj y que no ha tenido un día acertado. Se le ha atragantado el repecho.

Veremos hoy el comportamiento de unos y otros, en una etapa con puertos que no son excesivamente duros y que contribuirán a que los ciclistas, los que vienen a preparar el Tour y el Giro, disfruten con este tiempo tan magnífico que estamos teniendo. La Volta está servida y el espectáculo está asegurado.