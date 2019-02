HABLA DON QUIJOTE

Me ha dado por ahí, me ha dado por repasar algunas frases de Don Quijote. Y me ha dado por ahí ante la lectura de tantos discursos o comentarios o artículos que, a veces, colman mi paciencia. Y me he encontrado con unas cuantas frases que tendrían que estar presentes cuando uno presume de «sabiduría», de conocimiento de la realidad y de la vida. Por ejemplo, «el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos». ¡Y son muchos los que solamente hablan consigo mismos, con sus propios pensamientos e ideas! Y esta otra: «Es tan ligera la lengua como el pensamiento, que si son malas las preñeces de los pensamientos, las empeoran los partos de la lengua». ¡Y estamos acostumbres en la actualidad a preñeces de pensamientos, que, por si fuera poco, difundimos profusamente por las redes sociales! Y no digamos nada de los discursos y entrevistas: la lengua e dispara porque, así lo creo yo, no hay pensamiento firme que sujete las palabras. Y como el sentido común y el espíritu critico parecen haberse volatilizados de nuestra sociedad... «la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose, de modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde». Final de este apartado: «La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos».

«La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida». Quizás el pensamiento más recurrente de D. Quijote: la libertad. Y quizás lo que más se olvida en los momentos actuales. El respeto a la libertad de los demás, y no la imposición de una ideología cual si no existiera otra verdad. El cuidado en lo políticamente correcto para no ser tachado de ultra o cualquier otro despectivo calificativo. Y cuando cada uno de nosotros nos refugiamos en «lo políticamente correcto», estamos perdiendo la libertad de pensamiento.