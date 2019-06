Lo habitual es poco habitual

Ede continuo escuchamos al hombre (o la mujer) del tiempo que nos anuncia: «Hoy tendremos temperaturas superiores a lo habitual», o bien: «el termómetro registrará valores por debajo de lo habitual». La referencia a 'lo habitual' nos pilla por todas partes. Se dice que en tal convocatoria había menos gente de la habitual, o que tal cosa tiene un precio por encima de lo habitual, o también más caro o más barato de lo normal. Así que lo que se tiene por 'normal' o 'habitual' se constituye en supuestos límites o umbrales preestablecidos, aunque no se sabe de nadie que se dedique científicamente a fijar tales cotas, ni que tenga autoridad acreditada para hacerlo. Tampoco los que se empeñan en sermonearnos sobre lo que está por encima o por debajo de lo habitual. Quizás no sean ni siquiera valores concretos; desde luego no deben estar contrastados, ni se conocen instituciones que se dediquen a ello. Por ahora. Seguramente se repite el asunto por inercia. Porque queda bien la cantinela. Sin embargo es llamativo que, al mismo tiempo que nos aleccionan tanto sobre lo que es superior o inferior a lo habitual, no nos diga nadie alguna vez que estamos precisamente en lo habitual, en el fiel de la balanza. Así tendríamos al menos noción clara. O sea que no es habitual que nos diga el hombre (o la mujer) del tiempo que esté haciendo o vaya a hacer el calor que es habitual para estas fechas, o que la Bolsa está en su nivel normal, o que la inflación fluctúa dentro de lo habitual. Tal vez no nos lo hayan dicho nunca así. Porque no hubo ocasión o verán que no fascina. ¿Quién haría caso a quien dijera alguna vez que todo está en orden, dentro de lo habitual? Y a todo esto, si siempre andamos por arriba o por abajo de lo habitual será porque lo que tenemos por habitual sea poco habitual, o casi nada.