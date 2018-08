Dicen que para gustos, los colores. Probablemente por eso en el multicolor gobierno municipal del 'cap i casal', en el que conviven con muy diversos grados de armonía rojos, naranjas, morados y hasta algún que otro verde, las opiniones en torno al polémico mural en homenaje a los agresores de Alsasua han sido tan contrastadas. Y algunas tan pintorescas.

Lo digo porque si para los socialistas (Sandra Gómez dixit) la cesión de espacios públicos para poner en solfa el Estado de Derecho entrañó una desafortunada ocurrencia; para Compromís (por boca del propio Alcalde Ribó) el mural de su ilustrador de cabecera constituía una manifestación de la libertad de expresión -ojo: y «un tipo de arte que está ahí»- tan defendible como la constituida por los brochazos que esa misma noche procedieron a taparlo; y para Podemos (en palabras Jaime Paulino), mientras que pintar en una pared «Altsasukoa aske!» se incardinaría dentro de la libertad de expresión, escribir encima «Som valencians, mai catalans!» era en cambio fascismo «del de siempre». Aunque para opiniones titubeantes las del propio Elías Taño, que invitado por el consistorio a repintar en la esquina de los Jesuitas el mural que le habían borrado los servicios municipales de limpieza en la Calle Roteros le faltaron... metros de pared para reproducir la imagen del juez con el yugo y las flechas en la toga y la mofa al lema de la Guardia Civil que presidían su obra original.

Aunque tal vez lo más imperdonable de todo esto sea que nos podríamos haber ahorrado este rifirrafe interpartidista, este enfrentamiento ciudadano, y este descrédito institucional con solo haber entendido bien una regla básica de la democracia pluralista: la de que el espacio público nos pertenece a todos, y en consecuencia no puede ser monopolizado por ninguno.

No vivimos en la Corea de los Kim, donde la imagen hierática de los fundadores de la dinastía vigila a sus súbditos desde cada pared de cada edificio; ni en la Venezuela de Maduro, donde «los ojos de Chávez» y sus risibles consignas revolucionarias lo invaden todo. Ni siquiera en la Cataluña prefascista de Quim Torra, donde no hay espacio público -incluidos los edificios oficiales- que no haya sido invadido de lazos amarillos y banderas esteladas, signos inequívocamente partidistas con los que no se comulgan la mitad larga de los catalanes. Vivimos en una sociedad plural en donde todas las opiniones tienen cabida, sí, pero en la que los espacios públicos no deberían ser susceptibles de ocupación por nadie. En donde cualquiera puede colgar del balcón de su casa la bandera que le plazca, pero en la que el alcalde debería abstenerse de utilizar el de su ayuntamiento, que es de todos, para hacer avanzar su agenda política. En donde el derecho de pintar un lienzo pidiendo la liberación de unos delincuentes no comporta el de hacérnoslo mirar a todos los que a diario pasamos por el Paseo de la Pechina.