Algunas campañas de publicidad calan tanto que, entre la opinión pública, se disuelve la marca en beneficio del personaje que alumbraron. Sucedió con Curro, el que viajaba jacarandoso al Caribe con sus aletas, un tanto veraneante panoli pero cargado de esa simpatía simplona que tanta agrada a la masa. Curro pasó a formar parte de la familia, servía para cuñado para yerno para marido o para padre soltero. Viva Curro. Pero con tanto apoteosis a costa de Curro el personal olvidó la agencia de viajes que se anunciaba. Curro, en fin, murió de éxito. Gabriel Rufián hace tiempo que se convirtió en el Curro de nuestra política. Tanto que ignoramos a qué formación pertenece. Sí, vale, es el típico independentista que cobra a fin de mes de las arcas de la malvada España, pero ahora mismo ya no recordamos si milita con los de Puigdemont o los de Junqueras. Su personaje ha fagocitado las siglas que le cobijan. Y peor todavía, puesto que ni renuncia a las performances creativas tipo acudir al hemiciclo con una impresora, ni a los numeritos cuando se lo monta de interrogador de la Stasi pero en engolado, asistimos a sus presencias esperando ansiosos el espectáculo entre chistoso y grotesco. Seguimos sus irrupciones desde el morbo de la curiosidad que nace de nuestra vieja pasión por el cotilleo. ¿Qué hará? ¿Qué dirá? ¿Echaremos muchas o pocas risas? Sin Leslie Nielsen no hubiesen sido posibles las películas de la saga 'Aterriza como puedas'; sin Rufián la corrala de los interrogatorios perdería su gracia. Parece ser que el otro día le tocaba a Cascos, pero no comentamos las respuestas del exjerarca, sino la presunta guiñada de ojo que le obsequió a una dama que le respondió con un demoledor «imbécil». El personaje Rufián se ha comido al político Gabriel. El respetable parpadea distraído ante su trompetería.