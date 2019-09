Una guerra naval larvada

Sólo una mala persona relacionaría la incorporación del asesor de Ximo Puig JM Orengo a la plantilla de Balearia con el primer accidente marítimo que se produce en el puerto de Dénia en trece años y yo no lo soy. Pero mencionar que Puig viajó a Cuba sin más objeto que el de interceder ante el gobierno castrista para que Balearia pudiera abrir una línea entre La Habana y Florida. Y que recurrió a una triquiñuela legal para privatizar el puerto de Dénia «ad maiorem Balearia gloriam», al revés de lo que acababa de hacer con el Hospital de la Ribera, no es que esté plenamente justificado. Es que es obligatorio en las actuales circunstancias, cuando es un barco de Balearia, para variar, el «Pinar del Río», el que acaba de irse a pique en la bocana dianense. El puerto de Dénia es a las comunicaciones marítimas lo que la intersección de la avenida de Blasco Ibáñez con Botánico Cabanilles al tránsito rodado: un punto negro. Una plaza de alta siniestralidad. En gran medida porque constituye una relativa trampa para incautos por cuanto bajío, la tristemente célebre Androna, que esconde en mitad del canal de acceso a la dársena no hace más que confirmar que se diseñó para embarcaciones de recreo, no para transbordadores. Pero también porque ha sido escenario, lo es todavía, de no pocas batallas navales en la pugna que mantienen distintas navieras por el control del transporte de mercancías y pasajeros entre la Península y las Baleares. Una guerra comercial que está ganando el camarada compañero socialista Adolfo Utor, presidente de Balearia, un antiguo machaca de Flebasa, la primigenia Balearia, que gana incluso cuando pierde. Como ha tenido ocasión de comprobar la Generalidad. Pero que podría habernos costado mucho más que dinero. Porque con el que chocó el pasado 16 de agosto son ya nueve los transbordadores que procedentes o con destino Dénia han sufrido algún percance desde que el 12-12-1999 el «Isla de Tagogamo», un buque de la cía Pitra se estrelló contra el dique norte. A saber: el "Rolón Sur", de Balearia, que accedió tan deprisa a la dársena el 12-02-2002 que embistió el muelle y derribó un edificio. El «Carmen del mar», de Iscomar, que impactó contra las rocas a causa del temporal el 9-12-2003. El reincidente «Rolón Sur», que el 28-02-2004 no llegó a Ibiza porque se desvió y se estampó contra un islote. El «Bahía de Málaga», de Balearia, que colisionó con el dique el 11-10-2004 por «un fallo humano». El «Alcántara», de Acciona, que se desfondó al tropezar con «l'Androna». Y el accidente más ilustrativo de lo que ha sido este prolongada guerra maritimocomercial. Un pique entre dos que ferris, uno de Balearia y otro de Iscomar, que competían por cubrir en primer lugar la travesía entre Dénia e Ibiza concluyó a las 0:45 horas del 28-02-2008 cuando, para pasmo del pasaje, uno de ellos embistió al otro una milla antes de tocar tierra insular.