GUERRA DE GUERRILLAS

Con la sincera esperanza de que, cuando este artículo caiga en sus manos, sea con el Valencia ya clasificado, me dispongo a compartir con ustedes alguna que otra reflexión ante el otro gran reto que el equipo tiene por delante este fin de semana. Me refiero, obviamente, al choque de trenes ante el Getafe CF, que ha adquirido tintes casi bélicos por todo lo acontecido en la eliminatoria copera y que ya venía de lejos por la elevada temperatura alcanzada en algunos 'encontronazos' anteriores. Vaya por delante que no me gusta en absoluto que el fútbol se vea corrompido por acontecimientos violentos como los que dieron la vuelta al mundo a finales del mes de enero en aquella noche en la que se cabalgó entre la épica y la infamia y -ya lo escribí entonces- más allá de las sanciones impuestas por el Comité de Competición, creo que los propios clubes deberían haber sido muy expeditivos internamente para sancionar a todos quienes participaron en aquel 'aquelarre' que tanto ensucia nuestro fútbol. Algo que, lamentablemente, no ha hecho el Valencia CF y tampoco, como era de esperar, el club madrileño que lejos de ello paseó por los medios e incluso influyó en los medios capitalinos para divulgar su victimismo más lacrimógeno y tramposo. Pero el choque del domingo nada tiene que ver con la épica de una eliminatoria que se decide sobre la campana y sí con un partido crucial para las aspiraciones de unos y otros. Hace unos años, un enfrentamiento contra un equipo como el Getafe no pasaba de ser una fecha más del calendario de la que, salvo accidente, se salía victorioso por tratarse de un equipo menor que -incluso- despertaba algunas simpatías propias del recién llegado a primera. Hoy, más allá de la imagen escabrosa que se ha encargado de divulgar su presidente acompañado de sus 'palmeros' y 'palmeras', cabe reconocer que el equipo -con Pepe Bordalás a la cabeza- es un grupo extremadamente competitivo que, sí, juega al límite del reglamento como siempre quisiera que lo hiciese el mío. No será buena receta perdernos en la ingente colección de cuitas y pleitos que guardamos en la memoria y sí centrarnos en la eficacia y solvencia necesaria para sumar tres puntos que pueden acabar siendo absolutamente vitales para alcanzar la cuarta plaza. Si el Valencia entra en la guerra de guerrillas y deja que el partido derive en batalla campal no estará haciendo otra cosa que hacerle el juego a un rival que se desenvuelve bien en el barrizal, algo escasamente conveniente porque aquí lo que interesa es sumar tres puntos que, de hecho, podríamos contabilizar como 6 por tratarse de un rival directísimo. Otro debate es el porqué un equipo como el Getafe puede terminar siendo rival directo del Valencia pero, lo importante el domingo y siempre es... ganar.