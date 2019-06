La guerra de bustos La actitud de Vox es un intento por 'devolver' el golpe a quienes han hecho del combate contra el otro su forma de autoafirmarse Mª JOSÉ POU AMÉRIGO Sábado, 22 junio 2019, 09:43

Colau quitó el busto del rey Juan Carlos en el consistorio de Barcelona nada más llegar a la alcaldía y ahora, el nuevo ayuntamiento de Cadrete, en Zaragoza, ha decidido quitar el de Abderramán III en la plaza del pueblo. Justifican su decisión representantes de Vox, Ciudadanos y el PP, en que el rey andalusí no representa a todos ni es un elemento que una, sino todo lo contrario. Si aún fuera Abderramán I llegado a nuestras tierras huyendo de los abasíes, se comprendería el factor externo y la acusación de xenofobia, pero Abderramán III nació ya aquí y solo se puede considerar distinto por la pertenencia a una comunidad que combatían las tropas de Pelayo. En cualquier caso, forma parte de nuestra Historia e incluso fue capaz de tomar iniciativas que nos han dejado un legado cultural de primer orden, por ejemplo, la fundación de Medina Azahara.

La decisión de Cadrete es un ejemplo extremo del punto al que nos puede llevar la declarada guerra de símbolos en que se halla inmerso este país desde hace años. Vox no hace sino parodiar en serio, valga la paradoja, la actitud extrema que algunos toman respecto a los símbolos que hasta ahora han sido elementos de unión. Si repasamos todas las imágenes que pueblan nuestras plazas, habrá quien no se sienta representado por el Cid, por Concha Piquer, por Mafalda o por la violetera en Madrid. Cuando se trata de un personaje histórico tan lejano en el tiempo, como Abderramán, aún resulta más ridículo por el empeño en juzgar con criterios de hoy una realidad anterior. Incluso el propio Don Pelayo ha visto cómo se construía en torno suyo un discurso oportunista por parte del franquismo que exaltaba así la unidad nacional. Otros lo hicieron con el emperador Augusto y los símbolos imperiales y no por eso Italia va a extirpar de sus calles, plazas y rincones las huellas del Imperio Romano. Por muy cuestionable que fueran algunas de sus medidas.

El suceso enlaza también con una exacerbación de la memoria histórica que ha obligado en este tiempo a borrar nombres, calles o imágenes de gentes que ni siquiera tuvieron relación con la dictadura. La actitud de Vox es un intento por 'devolver' el golpe a quienes han hecho del combate contra el otro su forma de autoafirmarse. Y la razón es evidente: Vox también ha nacido afirmándose contra otros. En ello radica el problema; no en el uso de unos u otros símbolos o en la negación de que estén presentes en nuestra memoria. Podrá borrarse el nombre del secretario del consejo de guerra que condenó a Miguel Hernández, por exigencias de la familia, pero no se eliminará el hecho ni el recuerdo. Podrán quitar el busto de un rey del primer milenio pero eso no altera la historia de España ni el enriquecimiento que la cultura andalusí supuso para la española actual. Abderramán nació en Córdoba y su presencia cambió la historia de este país. Esté o no esté presente su estatua en nuestras calles.