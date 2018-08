ENTRE GUEDES Y RODRIGO

Estoy de vacaciones y sólo doy un respiro al descanso con esta columna de opinión. Hay cuestiones en la vida que son irrenunciables. En mi retiro mensual nunca dejo de mirar de reojo la información deportiva porque no hay que volver al tajo desactualizado. La desconexión no cabe en el periodismo. Aunque yo quisiera abstraerme del todo es imposible por el burbujeante interés de mis convecinos en el Valencia de Marcelino.

Durante los últimos días hay dos preguntas fijas que me hace la mayoría de los que se acerca a mí. Y da igual la hora y la condición. ¿Vamos a fichar a Guedes? ¿Vamos a vender a Rodrigo? El valencianista vive sin vivir en él, colapsado por la angustia de un posible traspaso y ansioso por una esperada llegada. No sé si Guedes estará en el viejo Mestalla cuando cierre el mercado el 31 de agosto. Lo reconozco, no soy adivino. Pero sí que sé, y esto es información, que el entrenador lo quiere en su once, que el futbolista desea venir y que el club está trabajando en ello. Hasta aquí más o menos lo ya contado.

Sólo me queda una duda y esa está en el gesto de Mateo Alemany. El director general sólo frunce el ceño cuando se le pregunta por el aterrizaje del portugués. Al resto de cuestiones responde con cierto desdén pero con educación. En cambio, cuando se le menta el asunto de Guedes sube un punto el grado de acidez en sus palabras. Incluso con cierta pizca de cabreo. Reconozco que el motivo se me escapa, como si hubiera que jugárselo todo a Guedes cuando en el mercado hay otras posibilidades quizá más provechosas. Alemany me descoloca.

El otro asunto es Rodrigo. En julio hubiera apostado a que había un pacto entre todas la partes para facilitar la salida del delantero en condiciones provechosas. De hecho, hoy pienso lo mismo. Ni en público ni en privado había menciones de fuerza a una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Hace unos días, en estas misma páginas desgranamos las claves del caso Rodrigo. Hoy no nuevo ni una coma de lo publicado para satisfacción de ciertos perfiles tuiteros, que descargan sus complejos en un puñado limitado de caracteres. Marcelino ha cambiado su discurso. De la conciliación ha pasado a la cláusula. El Valencia querrá manejar sus tiempos pero nadie podrá negar ni lo publicado ni lo contado fuera de los micros. Ni sé si Guedes vendrá ni sé si Rodrigo se marchará. Tan sólo creo que si esos dos jugadores están en septiembre bajo el manto del centenario, el Valencia tendrá un verdadero equipazo. Una plantilla capaz de dar lustre a un centenario que se debe remojar si es posible con un título merecido y ansiado por la afición valencianista. Ahora es el momento. Mañana empieza la fiesta en Mestalla. Ojalá la felicidad sea eterna.