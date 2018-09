GUEDES Y FERRAN TORRES

Me fascina que el Valencia haya alistado a Gonçalo Guedes. Es un futbolista diferente, vertical, rápido, con desborde, con disparo, imprevisible. Te puede quebrar ese típico partido que sufre de centrocampismo. Te ves abocado al empate a cero pero por allí aparece el portugués para darte la alegría del día. Si se puede pagar o si su compra no penaliza el futuro, más que encantado del esfuerzo de Peter Lim para que la afición disfrute del chico. Visto los dos primeros partidos de Liga, es justo la pieza que le faltaba a Marcelino. El Valencia ha vivido sin bandas. Por allí han aparecido futbolistas de centro -Carlos Soler y Wass- y el equipo lo ha sufrido. Se ha quedado sin la profundidad que ofrecen las jugadas pegadas a la cal. Ante el Espanyol se presentó un equipo previsible y Rubi lo descubrió de antemano. El juego se embarullaba en el medio del campo y ahí el técnico blanquiazul tejió una red para capturar a Kondogbia y Parejo. Y se acabó el fútbol. Y se apagó el Valencia. Y perdió. Pero hay una cosa que me sorprendió y es que el técnico se mantuvo inflexible en su estilo de juego cuando se veía claramente que la cosa no mejoraría. Para variar la tendencia necesitas futbolistas diferentes y ahí estaba Ferran Torres, el jugador más de banda que hay en la plantilla blanquinegra. Pero Marcelino no contó con él. Con la amplitud de plantilla confeccionada, con un Wass multifuncional que puede jugar en las dos bandas y en el centro y ya con Guedes, las opciones del extremo de Foios se achatan. Me preocupa que el canterano con el mejor futuro previsto se tope con el olvido. Necesita jugar para que se plasme ese proyecto de crack. Todos los entrenadores mantienen un mantra de que hay muchos partidos en una temporada y que todos van a tener sus opciones. Pero es falso, al final casi siempre juegan los mismos salvo lesión o sanción. Se arriesgan muy poco porque quieren ganar siempre, y es lógico. Pero si el técnico del Valencia ha optado por mantenerlo en la primera plantilla y no cederlo a un equipo en el que fuera importante es porque tiene un plan para él. Si de alguien se puede confiar es de Marcelino, aunque hay que prestar mucha atención a que Ferran Torres no se estanque. El mismo caso afectaría al lateral Lato. A la sombra de Gayà, los minutos se le han ido reduciendo muchísimo. Pero para el entrenador blanquinegro es una fortuna tener un recambio de acreditada solvencia. Pero estamos en lo mismo, está en la edad de sumar el mayor número de minutos. La gestión de estas dos situaciones afectará al futuro del Valencia, en el que también se abrirá hueco muy pronto el surcoreano Kangin Lee y el delantero Jordi Escobar. Y con ellos estará Gonçalo Guedes, el deseado, el fichaje más caro de la historia del Valencia. Nos podemos frotar las manos.