Se supone que el presidente del Gobierno está en funciones hasta que el Congreso elija al siguiente, que seguramente será el mismo, el propio Sánchez, pero todo eso aún no ha sucedido; de manera que tampoco costaría mucho guardar las formas durante este periodo de teórica interinidad. Pero no, el sistema democrático que nos rige ha derivado de tal forma que nada más elegirse unas listas, entre las que los electores casi no conocen realmente a nadie, el jefe de filas del conjunto de listas a las que el método D'Hondt concede mayor número de escaños, ya se considera formalmente ungido para todo. Aunque aún tengan que llegar las ceremonias de ungimiento. O sea, que todos los británicos tienen más que claro que el príncipe Carlos de Inglaterra será rey tras su augusta madre, que tiene mucha edad, pero la reina sigue siendo Isabel II a todos los efectos. Hasta que ocurra lo que tendrá que llegar algún día. Sin embargo, el presidente en funciones del Gobierno de España no sólo convoca solemnemente en la Presidencia del Gobierno a los líderes de los demás partidos, que encima le dan el placet con su silenciosa aceptación del rito, sino que designa a su elegido para presidir el Senado. La liturgia es importante y no se deberían saltar las pautas. Por supuesto que estas cosas se hacen siempre así, y es lógico que el secretario general del partido más votado vaya adelantando reuniones y decisiones, pero entre bambalinas, no tanto desde la Presidencia del Gobierno que ahora está en un leve paréntesis. Si al final todo será igual, pero sorprende que se anuncie para presidir el Senado, que aún no se ha constituido, a quien ni siquiera es senador y lo tendrá que ser a través de una elección indirecta. Si las formas dan igual, ¿por qué no pasar a elegir a quien nos vaya eligiendo luego todo lo demás y nos ahorramos trámites?