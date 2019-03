Grises y matices

Si uno se acerca al ruido que surge de las redes sociales, las pancartas y las frases de confort ideológico, parecería que vivimos en una sociedad odiosa, un mundo terrible de encarnación del mal y de todos los pecados, en el que cada vez existe más pobreza, desigualdad, y conflictos que justifican la explosión de la cólera. El paisaje aparece descrito interesadamente, porque de lo que se trata es de hacer creíble que la única manera de desenvolverse en la sociedad consiste en la práctica de la indignación y en escuchar a esos filósofos gruñones a los que se refería una vez Michel Serres. Claro está que conviene distinguir entre información y conocimiento. Vivimos en una sociedad quizá con una explosión inimaginable de datos e información, pero a la que cada vez le cuesta más distinguir la sabiduría, poner en contexto las dimensiones de los problemas y las soluciones. Por razones que uno no alcanza a comprender, parecería que desde el mundo de la política se insiste en una descripción catastrófica y decadente del mundo, cuando no hay ni un solo dato en cuanto a la guerra, la pobreza, la violencia y la criminalidad, la igualdad entre hombres y mujeres, que no demuestre que vivimos con más libertad, seguridad, garantías e igualdad que ninguna otra generación de la historia de la humanidad, y que esta atmósfera de indignación es una cólera superficial, hinchada, con un odio impostado, ampuloso y un poco teatral, que nace seguramente de la falta de reflexión, y de la inocencia para no distinguir el gato de la liebre. Yo, que he escuchado la vida de mis padres, y de mis abuelos, y he leído de la crisis de los consumos, y acudir a comprar fiado al ultramarinos, y que sé cómo se sobrevivía en la primera mitad del siglo XX, y que al leer 'Los Miserables' de Víctor Hugo, o 'Germinal' de Emilio Zola, puedo saber en qué consistía la miseria y la pobreza, no puedo comprender el evangelio de la indignación. No es una cuestión de edad, sino de conocimiento. Lean el libro de Michel Serres, 'Era mejor antes', o el de Steven Pinker, 'Los ángeles que llevamos dentro,' y comprobarán que no hay nada trágico en este mundo de educación universal, sino uno nuevo intento de construir el guiñapo, el monstruo de la división sin grises ni matices entre izquierda y derecha. Por eso hay que insistir en reivindicar la complejidad de la realidad. La sabiduría se nutre de los matices y los grises, del ejercicio del codo en el pupitre, el flexo y el lápiz de dos colores, rojo y azul para subrayar, alejada de esos tuits que siempre se saldan con error. Uno ve a los candidatos por las tarimas vestidos de fin de semana, con micrófono moderno, y casi cae en la tentación de transformar el uso del imperativo, con el que nos reclaman la indignación, para pedirles, simplemente, que trabajemos para resolver los problemas.