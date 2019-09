Greta Thunberg, de 16 años, es la activista conservacionista más joven. No posee el poder de salvar el planeta a diferencia de Donald Trump, que tiene en su mano la autoridad para destruirlo. La adolescente sueca se ha dejado ver estos días por la cumbre del clima que se celebra en Nueva York, donde se reúnen los que se creen dueños de la Tierra. Thunberg tiene vocación de dar batalla e incluso voluntad de ganar la guerra. Detrás de la ecologista hay empresas que financian su campaña contra el cambio climático, pero ella no ha logrado la influencia gracias a ser hija de una familia todopoderosa ni por un físico agradecido ni es el resultado de ninguna cuota. No abandera una causa vinculada tradicionalmente a la mujer, ni intenta hacerse la simpática, ni tampoco utiliza (aún no le ha dado tiempo) la belleza física o la seducción como arma laboral. Greta Thumberg, que no carece de odiadores, tiene muchas cosas que me gustan.