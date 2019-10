Greta Hay una adolescente enfadada que nos está riñendo. Vuelve la Edad Media y es seguro que gana el Premio Nobel F. P. PUCHE Martes, 1 octubre 2019, 08:09

Hay una niña enfadada que quiere salvar el mundo. Y me está riñendo. A mí, que podría ser su abuelo, y a miles de millones de habitantes del planeta que no estamos haciendo las cosas bien, que incumplimos con el deber sagrado de cuidar el planeta. «Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías», dice. Y lo dice en la ONU, delante del presidente Trump, que la escucha y se ríe. Porque cada enunciado apocalíptico que sale de esa boquita agria... le da medio millón de votos de americanos enfadados que viven al otro lado de la corriente.

Escribo por primera vez su nombre, Greta, y me sale Gustafson que es el apellido de la otra Greta famosa, la inolvidable Garbo. No, esta es Thumberg, que ha viajado a Nueva York en un velero de tres millones de dólares que no deja huella de carbono... aunque ahora habrá que traerlo de nuevo a Europa, desmontado, a bordo de un avión enorme, custodiado por marinos profesionales que también han volado en Jumbo a Nueva York.

La niña enfadada me deja confuso. ¿Quién le escribe los discursos? ¿Es su padre, autor, actor y productor de espectáculos? ¿Quién está detrás de una alumna que decidió protestar los viernes contra la «emergencia climática» y se ha convertido en una estrella universal en las redes? En enero de 2003, cuando Greta nació, Suecia tenía una renta per cápita de 36.961 dólares, una cifra de ensueño, inalcanzable para 99 de cada cien seres humanos. ¿Estamos ante una revolución propiciada por los ricos? ¿Pero en beneficio de quién?

Alain Minc, en 1998, escribió 'La nueva Edad Media', una idea que vimos repetida en Umberto Eco, autor, mucho antes, de 'Apocalípticos e integrados'. La fascinación por la imagen, el vacío ideológico, los mensajes sin tiempo de reflexión, la disputa de Oriente y Occidente, musulmanes y cristianos; pocos ricos que leen y millones de pobres asustados que ven a Jesús sangrar en el altar... Esto lo hemos visto antes. ¿'El Séptimo Sello' no era una película sueca?

Me encuentro con La Cruzada de los Niños, una riada de adolescentes que recorrió Francia, capitaneada por un muchacho que decía haber recibido de Jesús el mandato de reconquistar Jerusalén. Unos 20.000 llegaron a Niza y apenas 2.000 lograron poner pie en Tierra Santa. Los que sobrevivieron a deserciones y naufragios fueron vendidos como esclavos. Greta, el Flautista de Hamelin, el músico 'Rattenfangen', el cazador de ratones atraídos por la delicada música. Volvemos atrás. El viernes tuve que cruzar la plaza de la Virgen, atestada de adolescentes, muchos de ellos custodiados por papá y mamá, que lucían mil lemas angustiados, escritos en correcto inglés sobre cartones de muebles fabricados en países del tercer mundo para una empresa sueca de reconocida solvencia climática.

En Valencia no hace falta Greta: tenemos a Ribó para reñirnos. Pero ella, tan agria y exigente, lleva adelante la nueva Cruzada de los Niños. Y va a ganar el Nobel, seguro.