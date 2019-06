Se equivoca quien crea que en junio no pasa nada de interés en los equipos de Primera. Sin ir más lejos, en el entorno granota no dejan de acumularse noticias importantes para el devenir del club. El fin del gratis total para los socios, por ejemplo. A nadie se le escapa que el regalo del abono para asegurar un campo lleno era insostenible tras tres años implantado. Esta loable iniciativa de atención al socio, sin precedentes en nuestro fútbol, ha hecho grande a la entidad y fidelizado a muchos aficionados. Extraordinaria operación de marketing que finaliza uniendo la venta de acciones al menudeo con descuentos del 60% para la próxima temporada. Logran unir dos objetivos en uno. Por un lado frenan el impacto para el bolsillo del abonado, acostumbrado a no pagar y preocupado solo de no fallar y asistir a todos los partidos. Y por otro consiguen colocar las acciones de la Fundación que, en sus tres primeras semanas de venta, no estaba cumpliendo con las previsiones. Pensar en la gente que te da la vida, cuidarla, apostar por priorizar el mayor patrimonio que tiene el club debería servir de patrón para otros equipos cercanos. Digo yo.

Luego está el retraso en el nombramiento del director deportivo. La sensación de improvisación en la elección de Manolo Salvador por descarte es inevitable. Al final, ante el desplante del resto de candidatos solventes, Catalán ha recurrido a quien tenía más a mano, a gente de su absoluta confianza para poder seguir maniobrando. El refrán de 'más vale malo conocido que bueno por conocer' se anula con el de 'segundas partes nunca fueron buenas'. Quico perdió la confianza en Manolo en su momento y, solo ante las urgencias temporales, recurre ahora desesperado al de Faura acompañándolo de otro amigo de la casa, David Navarro, todavía verde en estas lides. En realidad, no le hacen falta para tomar las decisiones importantes. De hecho la plantilla está casi cerrada con León, Hernani o Melero. Pero hay que guardar las formas y quedan muchas cuestiones pendientes en diversos ámbitos (cantera, salidas, cesiones...). Ahora tampoco se trata de escupir al cielo. El retorno al pasado puede salir bien mientras no molesten, sean dóciles y sigan las directrices.

Además, quedan los rumores sobre las nuevas incorporaciones, inevitables en cualquier equipo a estas alturas. Hasta ahora Paco López ha fichado bien. Pero las informaciones interesadas de los periodistas amigos de Roberto Soldado, empeñados en ubicarlo en Orriols para volver a tenerlo cerca, o la cesión del canterano coreano del conjunto vecino, nos perturban por lo que pueden suponer de desequilibrio en el vestuario y desprecio a nuestra cantera y escudo. Queremos pensar que todo es humo interesado sin ninguna credibilidad. O no.