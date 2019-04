Lo gratis y Feo

En sus memorias, Julio Feo cuenta que en 1983 fue a verlo el segundo jefe de Seguridad de Moncloa para contarle una llamada de la señora Calvo Sotelo. Tenía en su casa de Somosaguas policías nacionales que hacían vigilancia estática y ocupaban la casita de los jardineros. La señora se quejaba de que gastaban mucha electricidad con la estufa. Quería que pusieran un contador y pagara Moncloa. El entonces Secretario del Presidente mandó dos mensajes a la señora: uno, que no iban a poner contador; dos, que si no podían tener estufa retirarían la escolta. No se volvió a tocar el tema. Es verdad que desconocemos gastos similares, pero es fácil pensar en el gratis total para los señores Iglesias Montero de su escolta domiciliaria. «No hay nada más característico en nuestro modo de vida que los servicios públicos» (Montero). Que todo lo pague Papá Estado. También el top manta de lenguas o feminismos. Es para echar de menos a los Calvo Sotelo.