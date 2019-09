Grandes de nuevo

Valencia será capital Mundial del Diseño en 2022. La noticia, de entrada, no puede ser acogida bajo otra sensación que no sea el optimismo. Se trata, sin duda, de una buena noticia en la que caben pocos matices salvo que apliquemos el análisis partidista. ¿Este hito en la historia de Valencia se puede considerar un gran evento? ¿No estaba la política de los grandes eventos proscrita por el Botánico? Esa ilusión por situar a Valencia en el mapa, por convertirla en una alternativa real a Barcelona, ¿no era una ambición de la derecha valenciana empeñada en gastar para beneficiar a unos pocos? Pues parece que no. Al Botánico, ya sea local o autonómico, también le gustan los acontecimiento de relevancia porque, la realidad, es que dan réditos. Cierto es que no se puede comparar la capitalidad del diseño con los faustos de la Fórmula 1, la Copa América o el Open de Tenis. Por no hablar de la visita del Papa, claro. Pero bueno, de entrada, ya hablamos de diez millones de euros de presupuesto de los que al menos cuatro saldrán de los fondos municipales. Y no es una cifra desorbitada. Incluso se antoja modesta. El proyecto resulta ilusionante. El Ayuntamiento ya tuvo que hacer algunos juegos malabares para dar su apoyo a aquella final de la Copa Davis contra Alemania que se jugó en la plaza de Toros. No tengo ninguna duda de las reacciones que se hubieran generado si esta brillante idea -y victoria contra la candidata Bangalore- se le ocurre a algún dirigente del PP en aquellos Gobiernos de Camps, en la etapa de vino y rosas de los populares. La revancha de la izquierda, en especial con el tema de la Fórmula 1, fue brutal. A día de hoy, todos los procedimientos que salpicaban al expresidente se han diluido como el azúcar en un café.