GRANDE UREÑA

La trayectoria de Paco Ureña es de las que hacen que el arte de la lidia alcance categoría de sublime. Superar tantas dificultades como las que ha superado el diestro de Lorca desde que irrumpió como espada de alternativa, y hacerlo sin renunciar un ápice a la pureza que imprime a su quehacer delante de los toros, es digno del mayor de los elogios. El pasado sábado, cuando consiguió esa puerta grande de la Monumental de Las Ventas, que tantas veces tuvo al alcance de su mano, cuando salía en volandas camino de la gloria soñada, tragándose los fuertes dolores que le producía su maltrecha anatomía por la tremenda cogida que le propinó el toro de Victoriano del Rio, estaba recibiendo, sin duda, el premio, tan merecido, que con tanto anhelo había buscado.

No ha sido fácil el camino recorrido por Ureña. El esfuerzo, la entrega y la fidelidad a un estilo sincero, no eran suficientes argumentos para que se le abrieran las puertas, no ya de la comodidad, sino de la justicia de figurar en carteles que le ayudaran a expresarse con esa rotundidad que, por fin, pudieron disfrutar los aficionados. El hecho de hacer el paseíllo en tarde de máxima expectación, al compartir cartel con Roca Rey, la gran atracción del momento, le da aun mayor relieve a su actuación.

Semejante triunfo, si quienes manejan los hilos del negocio taurino se olvidan de una vez por todas del nocivo juego del intercambio de cromos y de los caprichos de comodidad de sus representados, seguro que situará al espada murciano en esos carteles que dan eco y brillo a las actuaciones de quienes se ganan esos privilegios frente al toro. Recordamos, que en Valencia, antes de haber sufrido el percance que le privó de la visión del ojo izquierdo, ya había llamado poderosamente la atención frente a la ganadería de Luis Algarra, a la que con su esfuerzo, también el de nuestro Román con aquel descomunal sobrero, colaboró a rescatarla del anonimato para los carteles de postín.

La Feria de Julio está a la vuelta de la esquina. Gran momento para tratar a Ureña como un grande.