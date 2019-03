El gran urinario

Controlar las verbenas o poner horario para los petardos. Cada marzo, tras las Fallas, vienen los golpes de pecho y las propuestas para el año que viene sin haber logrado que funcionaran las recién implantadas y sin una pizca de autocrítica por parte de los responsables. Cuando Sandra Gómez promete mano dura contra las verbenas me pregunto dónde estaba esa mano el año pasado y el anterior o el otro. Que se sepa, gobernaban los mismos que ahora se hacen de nuevas ante la evidencia de que las Fallas son el gran botellón autorizado de Valencia. Verbalicémoslo. No hay fiesta en España que no sea un botellón permitido por las autoridades mirando hacia otro lado porque tocar la fiesta es hundirse en las encuestas: Sanfermines, la Feria de Abril o las Fiestas de El Pilar. Da igual. El patrón se repite.

En mi calle no hay verbena; en la perpendicular hay un pub cuyo cartel aún podía verse ayer en la puerta y rezaba 'Mojitos a 1 euro'. Era la invitación para que, acto seguido, mi calle se convirtiera durante cuatro días en un gran urinario. Como el año pasado y el anterior. Y el otro. No es un problema de verbena sino de sensación de impunidad en quien lo hace y de desprotección en quienes lo sufrimos. Da igual que haya verbena. Hay alcohol y no hay miedo a sus consecuencias porque nadie va a poner coto a los desmanes que provoca.

Como lo sé, si no cambia la fiesta, una servidora ha decidido que ya ha visto muchas fallas, incluso ha sido fallera, ha recogido premios y se ha emocionado entrando en la plaza con un ramo de claveles para la Virgen. Ahora, para justificar la huida, ya ni me escudo en el perro que tiene miedo a los petardos. Eso lo hacía antes, como cuando pedía llevarme lo que quedaba de la paella «para el perro». Pero ya no disimulo. Pido las sobras, porque tirar comida no es aceptable, y digo que huyo de las Fallas porque lo desagradable no compensa lo bueno. Mi perro no soporta los petardos pero yo no soporto pasar estos días con las ventanas cerradas a 30 grados, solo porque el olor es insoportable. Está bien que se preocupen de los orines en los edificios monumentales y artísticos. Faltaría más. Pero también de las viviendas de quienes pagamos buenos impuestos para se usen adecuadamente. Por ejemplo, para el cuidado de nuestro Patrimonio histórico pero también, el de nuestro patrimonio personal y colectivo. La acera de mi casa la limpió una vecina, harta de salir con el niño y que se le pegaran los zapatos al suelo o tener que cogerlo en volandas para sortear los restos de pizzas a medio digerir. Sé que no es un problema de las Fallas; es la maldición de todas las fiestas populares, pero la nuestra se está echando a perder por el miedo a prohibir y a controlar. Ya sean petardos incompatibles con un mínimo de habitabilidad, o la venta de alcohol a quienes lo usan para justificar un vandalismo contra el que da apuro luchar por la impopularidad que genera.