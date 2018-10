Buen empate y buenas sensaciones. El Valencia logró sacar una valiosa igualada en un campo como Old Trafford en el que, independientemente de cómo este el rival, nunca es fácil conseguir algo positivo. Un partido de transiciones, sin canalización en los ataques, sin pausa, sin sosiego. Ritmo e intensidad para ofrecer un encuentro vibrante pero poco controlado.

Y un contrario, el Manchester United, que confirmó contra el Valencia los problemas que arrastra y acumula a lo largo de este principio de temporada. No tiene fútbol, falla muchísimos pases y se encuentra a merced de su trabajo defensivo, su poderío físico y sus contragolpes. A balón parado tampoco anda nada mal, pero anoche, en Old Trafford fue perfectamente neutralizado por la defensa valencianista, que hizo un gran trabajo.

Un enfrentamiento que requería la máxima atención, nuestros jugadores, principalmente los defensas, debían responsabilizarse por encima de lo normal, ayudarse, hablarse y disputar cada pelota como si fuese la última que fuesen a disputar en su carrera futbolística. Y lo hicieron, qué gran trabajo defensivo, sin fisuras y sacando prácticamente todas las pelotas que por el área de Neto se acercaban. Incluso el meta brasileño destacó, sobre todo en esos minutos finales, diez o quince en los que el Manchester United apretó, haciendo llegar varios balones aéreos que casi siempre fueron despejados o blocados por el portero valencianista. Cuánta tranquilidad ofrece eso a un equipo de fútbol.

Old Trafford es un estadio y el Manchester United, un contrario complicado. Sin generar demasiado pueden derrotarte, y los nuestros no lo permitieron. Siempre metidos, no dejaron que el conjunto de Mourinho la victoria.

Marcelino eligió a Coquelin por la banda derecha, que siempre dio la cara, trabajó y colaboró con sus compañeros en el aspecto defensivo. Poco más pudo hacer. El protagonismo ofensivo lo acapararon Guedes, Rodrigo y Gayá. Acompañados a veces por Batshuayi y teniendo siempre cerca su fiel escudero Kondogbia. Muy bien los centrales, y regular Piccini. Fue el futbolista del Valencia que más sufrió a lo largo de toda la noche.

Bonita velada de fútbol, no de tremenda calidad, pero nunca exento de emoción, fortaleza y ganas. Y un punto que no te descarta para los octavos de final. Al contrario, seis puntos ante los suizos del Young Boys permitirán al Valencia jugarse casi todo en Mestalla ante los ingleses. Aunque también habrá que esperar al resultado de la Juventus en el teatro de los sueños'. En fin, una derrota en el encuentro de anoche te hubiese casi, casi dejado fuera, ahora todavía contamos.

El equipo va mejorando, y el incremento de nivel de rendimiento de los futbolistas hace que la dinámica cambie a mejor. Guedes ya llegó, Kondogbia y Coquelin están recuperados, Carlos Soler envalentonado, y Gayá omnipresente. Las perspectivas son positivas y el paso al frente de estas últimas semanas se ha notado. Aprovechémoslo.