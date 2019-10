El gran timo

Les dijeron que iban a dejar de ser españoles: de formar parte de esa chusma imperialista y castiza. No les recordaron, sin embargo, que Madrid hace ya muchos años que ha dejado atrás a Barcelona como gran capital cultural de España, lo que no sucedía cuando Franco. Porque cuando Franco, Barcelona era la capital de la cultura española y también de la hispanoamericana.

Les dijeron que el parlamento de Cataluña era como el juego del Monopoly. Que podían conseguir la independencia como quien compra y vende calles de una ciudad que solo existe en el cartón de un juego de mesa. Que podían romper con cinco siglos largos de convivencia y esfuerzo, de progreso y dificultades, sencillamente así: con una sesión delirante en un parlamento trastornado, desleal y demediado. En una cámara donde los locos se hicieron cargo de todo. Y donde una señorita Rottemeyer 'portavoza' del complejo de superioridad de Cataluña sobre el resto de Iberia podía sancionar el nuevo mundo, el nuevo estado, la nueva felicidad de la secesión. Ayudada por la manipulación televisiva y docente puesta en marcha desde hace cuarenta años por un político ladino y farsante, al parecer jefe de una banda de ladrones autores de delitos descomunales. Que querían blanquear logrando la independencia. Alcanzando la anhelada condición de ser los escandinavos del Mediterráneo. Los pomeranios del Ampurdán. Los finlandeses de la Garrotxa.

Les dijeron que nada importaba que la mayoría de los catalanes no quisieran la independencia. Porque el designio de la patria, de la que ellos eran únicos intérpretes, les obligaba a ir de prisa, de prisa, rumbo a la libertad y la dicha. Y todo esto era sancionado por los artistas subvencionados y por las violentas bandas identitarias, no solo por los enchufados de la Generalitat, no solo por los columnistas a las órdenes estrictas de la prensa comprada; no solo por los clérigos secesionistas entregados a la causa del fervorín que mira por encima del hombro a esos pobres andaluces, manchegos, extremeños, gallegos, melillenses, murcianos... La gentecilla paleta y subsidiaria. Los catalanes de tercera.

Les dijeron que iban a ser más felices que nunca. Y más europeos. Y más guapos, más nórdicos, más ricos, más esbeltos, más cultos, más altivos, menos aceituneros, más italianos, más neoyorquinos. Y californianos. Y que los hijos de familia del Principat serían embajadores de Cataluña en la ONU y el Vaticano, en la OTAN y en Australia. Ministros viajeros por Occidente, llevando en la solapa un pin del mártir Puigdemont.

Les dijeron que todo estaba a la vuelta de la esquina, en el envés de un voto del parlamento, en el gozo inefable de convertir la quimera de unos tarados en el paraíso del 47 por ciento de una ciudadanía rota para muchos años. Les mintieron siempre. Y los que mentían, sabían que estaban mintiendo. Lo supieron siempre.