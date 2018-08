EL GRAN INVENTO

El turismo es un gran invento salvo cuando una parte de esos turistas ejerce de bárbaros alcoholizados a base de garrafón y entonces fastidian la fiesta desde su chabacana, criminal prepotencia. Humillar al débil, vejar al desfavorecido o vapulear al mendigo demuestra hasta qué punto la condición humana revela su faz repugnante. En Benidorm, ciudad que suelo vindicar porque es nuestro Las Vegas de ir por casa pero encima con playas de arena fina, unos británicos borrachuzos y tarados le pagaron a un mendigo polaco 100 pavos para que se dejase tatuar el nombre y la dirección de uno de ellos sobre la frente. Viva el 'Brexit'.

Ignoro si las leyes pueden perseguir al gilipollas en cuestión, pero de entrada lo tienen fácil pues ya conocen su nombre y su dirección; no necesitamos, pues, la inteligencia deslumbrante de Sherlock Holmes, aquel detective pelín yonqui que de vez en cuando se chutaba cocaína buscando así estimular sus neuronas, para descubrir al malhechor. Esto es como aquel ladrón que colgó en Facebook sus hazañas de rapiña o como aquel otro que se dejó la cartera sobre la mesita de noche del domicilio violado con toda su documentación. Lumbreras sin fronteras y gran éxito policial. Más allá de las responsabilidades penales, si las hubiese, nos complacería sobremanera que a este tipejo, un tal Jamie Blake, le impidiesen la entrada en nuestro país durante una década, o quizá dos, tiempo suficiente para que meditase sobre la cochambre mental que le nubla el entendimiento. Apuntan las fuentes del ramo que, este año, menguará la cantidad de turistas recorriendo las Españas debido al auge de otros mercados que hace poco transitaban en el funambulismo de la inseguridad. No me preocupa tanto la cantidad como la calidad y, para recibir a piltrafas como esos británicos, mejor la digna soledad.