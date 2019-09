La Gran Exhumación Arsénico por diversión Si hasta ahora hemos asistido a la batalla del relato, ahora tendremos la del relato antifranquista MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 25 septiembre 2019, 07:49

Nunca imaginé que Franco estuviera en un cartel electoral. Ni siquiera en los antiguos de Blas Piñar o los actuales de FE de las JONS cuya presencia entre las papeletas del colegio electoral me sobresalta cada vez que acudo a votar. Sin embargo, tras la oportunísima decisión del Supremo, Franco va a estar siquiera como fondo difuminado. No es que sospeche de la Justicia. En absoluto. Ella tiene su ritmo y el resto del mundo, el suyo. Pero de quien no me fío es de un Sánchez a la desesperada dispuesto a todo con tal de ganar votos. Si hasta ahora hemos asistido a la batalla del relato, ahora tendremos la del relato antifranquista. A ver quién tiene la camisa más roja y ve el azul de la contraria.

La Justicia no mide el momento, pero el equipo de propaganda de la Moncloa, sí, y de qué forma. Pueden diseñar paso a paso una operación 'Exhumación' acompasando cada movimiento a la campaña. Sánchez va a tener un logro real que ofrecer durante ese tiempo: no ha logrado aprobar unos presupuestos propios, pero va a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Gobierna al paso de Montoro pero es el más progresista de este país.

El problema es que la exacerbación del recuerdo franquista aunque sea para abominar de él ha conseguido revitalizar una herencia mortecina que apenas tenía sitio ya en nuestra sociedad. Ahora, en cambio, se ha convertido en arma arrojadiza incluso entre quienes nada tienen que ver con el dictador. Es la forma de atacar al único extremismo demonizado, el conservador. A estas alturas ya sabemos que cuanto más se jalee, menos gana la derecha «trifachita». La agitación del miedo al fascismo aviva las brasas de la izquierda malherida y hunde a la derecha moderada. ¿Qué puede salir mal?

La guerra entre las izquierdas va a venir por arrogarse la idea y la ejecución de la 'Gran Exhumación' que, aunque necesaria, debería ser irrelevante. Irrelevante no por su simbolismo, que es lo único que tiene, sino por su impacto en la vida de los españoles. Más allá de las colas morbosas que se formarán tras la reinhumación de Franco en El Pardo, no debería quedar otro recuerdo. Pasado ese momento inicial, solo la familia y algunos nostálgicos deberían ser visitantes asiduos del lugar. Y casi con toda seguridad será así si no se alimenta convenientemente. Nunca mejor dicho. Conviene tensionar, conviene presionar. Aunque se haga con el pasado. España avanzaría más si empezara a mirar hacia delante y no por el retrovisor. Entiendo la necesidad de cerrar capítulos entre las familias de quienes no saben dónde están sus seres queridos pero, más allá de eso, la prioridad es el futuro, no el pasado. Sin embargo, vamos a tener campaña 'revival'. Habrá que rescatar los pantalones campana, los discos de Camilo Sesto en homenaje póstumo y las trenzas con guirnaldas al estilo Greta 'Woodstock', una versión 'fusión' del «soy rebelde porque el mundo me hizo así» de ayer y hoy.