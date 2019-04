LA GRAN CITA

De nada vale lamentarse a estas alturas. Se peleó y luchó hasta el último minuto para al menos tratar de obtener algún resultado positivo. Se dio la cara, llegando incluso a convencer desplegando un gran trabajo aunque, al final, no sirvió de nada. Como en otras ocasiones. Una nueva derrota que nos puede hundir en el fango ante el éxito de nuestros rivales. La conjura de los necios. Pero ahora no es momento de lamer las heridas sino de volver a ilusionarse porque, a la vuelta de la esquina, hay otra cita inmediata donde se tiene la oportunidad, esta vez sí, de cambiar las tornas y demostrar que la victoria es posible. En otro escenario más próximo y con circunstancias diferentes. Un triunfo que -por fin- nos depare relativa tranquilidad, confianza y -como cantaba Serrat- un hermoso futuro de paz y amor. Usted lee la sección de Deportes, no de Política. No se confunda. No hablamos del resultado de las últimas elecciones autonómicas desde el punto de vista de un militante, sino del Levante tras su paso por el Camp Nou. De poco sirvió la buena imagen ofrecida y el palo de Bardhi en el último minuto. Parece que Paco López ha encontrado, por fin, equilibrio en la medular colocando a Vukcevic de mediocentro defensivo. Ya lo había intentado en el Wanda y en Valladolid. Pero su forma física, falta de adaptación, apatía y lesiones han impedido continuidad en su juego. Apenas le hemos visto, como ocurrió con Sasa Lukic la temporada pasada al que apenas descubrimos en las últimas jornadas. El montenegrino es un buen jugador con sus luces y sombras. No vale el desembolso pagado por él -el fichaje más caro de la historia con nueve millones de euros- pero puede cumplir con creces su misión de contención, cerrar espacios en el centro, cubrir las espaldas y dar más libertad a los talentosos creativos. Se le fichó para hacer olvidar al añorado Jefferson Lerma. Difícil tarea. Lento, gris, poco sacrificado para el puesto que ocupa, se trata de un jugador diésel que necesita tener partidos para coger ritmo, seguridad en su estilo y adaptación al fútbol español. Pero le sobra clase, solidez, presencia en el campo y calidad en el pase. Frente a Betis y Barça, cumplió y el equipo sufrió menos atrás, encajando solo un gol. «Es el equilibrio, Paco, el equilibrio es la clave», le gritamos al míster como si fuera un funambulista en el alambre mientras intenta mantenerse en pie atravesando la peligrosa sima del descenso. En la próxima y decisiva gran cita -el partido del sábado frente al Rayo, no las elecciones municipales- desconocemos si el técnico de Silla optará por mantener ese equilibrio apostando por el balcánico o, por el contrario, se lanzará a tumba abierta de salida a apabullar a un agónico rival. Sea como fuere, contará con el grito unánime de todos los granotas apoyando a su equipo en el partido decisivo que vale toda una temporada. O no.