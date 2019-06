El gran ajedrez

Al final, el dolor no es más que un arma de destrucción inefectiva. Y los ciudadanos, una pieza más en el tablero de ajedrez de la gran política. No deja de ser curioso que algunos atribuyan a Dios el papel del gran Leviatán que tiene en sus manos la suerte del ser humano. Son los mismos que reprochan a los creyentes su fe en una fuerza que juega con los humanos cuando en realidad no es Dios quien lo hace sino otros humanos, como ellos, endiosados y dispuestos a todo con tal de saciar su ambición.

Son los Kim Jong-un, Trump, Putin o Nicolás Maduro que en el mundo existen y que desprecian por completo al ser humano hasta el punto de considerar que algunas vidas pueden servir solo a sus intereses. Que detrás de esos nombres y esos rostros no hay vida, ni anhelos de libertad o deseos de felicidad. Solo son fichas del parchís con las que lograr el triunfo. Así parecen Óscar y Valeria, los salvadoreños ahogados en el Río Bravo en un intento desesperado por llegar a Estados Unidos, o el pequeño Aylan, con la cara hundida en la arena de una Europa molesta con el dolor ajeno. Son todos los niños que malviven separados de sus padres por la política migratoria de un Trump sentado en su Olimpo y mostrando el pulgar hacia arriba o hacia abajo con displicencia. O los ancianos sin medicinas en Venezuela; los que se atreven a pensar en Corea o en China; los ciudadanos que pretenden evidenciar la maldad intrínseca del régimen soviético disfrazado de perestroika en Moscú o los jóvenes que quieren una tierra libre en Ucrania. Son víctimas propiciatorias de los estrategas del mundo que mueven sus peones por el tablero del Risk, mientras negocian en una cumbre por el control de territorios, fuentes de energía, recursos o sencillamente puntos clave para demostrar al resto que son más poderosos. Es la encarnación del mal, literalmente. El Mal, con mayúsculas, no es un demonio con olor a azufre sino este tipo de gente y quienes les secundan, corean o consienten pensando que está justificado sacrificar la vida de una bebé como Valeria o de un crío como Aylan en nombre de los intereses mundiales o de intereses particulares de grupo, de salvapatrias o de lobbies. Ningún objetivo geoestratégico vale más que el futuro de Aylan o de Valeria. Ningún proyecto es más importante que el de una familia como la de Óscar o la de Miguel Ángel Blanco. Ninguna política internacional justifica que se apague la vida y la voz de la periodista rusa Anna Politkóvskaya o del periodista mexicano Santiago Barroso. En el tablero humano, nos hemos acostumbrado a pensar que el rey es el que vale y podemos intercambiarlo por dos peones. O por mil. Pero es mentira. Todos somos peones y solo algunos se han erigido en reyes y reinas. Los demás, como ahora los candidatos demócratas al ver las fotos de Río Bravo, o el Parlamento Europeo ante la de Aylan, creemos que solo nos queda lamentarlo y resignarnos.