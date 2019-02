En una entrevista a Elena Ochoa, por su gestión al frente del espacio artístico Ivorypress, le preguntaban qué criterios de selección seguía a la hora de elegir las piezas que allí se presentaban. «Si la obra y el artista me conmueve, me altera de alguna manera, me produce un vuelco intelectual y/o emocional, me quita el sueño, es entonces cuando persigo el proyecto con el artista», aseguraba convencida. «Desprecio la indiferencia», también apuntaba. Es un temor común entre quienes se dedican al arte: pasar inadvertidos, no despertar ningún sentimiento en nadie... Y creo que es una inquietud recurrente en casi todas las profesiones que conllevan que uno se exponga al público: entre los que se suben a un escenario, los que filman una idea, los que escribimos un artículo de opinión... Es nuestro deseo -reconozcámoslo- llamar la atención, generar debate, provocar alertas. No todo vale, está claro. Como también está claro que el que no arriesga no gana. Son dos máximas que no se deben olvidar al adentrarse en estos terrenos. Si uno forma parte de este círculo ha de saber, eso sí, encajar las críticas, tener cuajo suficiente para digerir que su trabajo no va a gustar a todo el mundo, encontrar el modo de aceptar con deportividad un juicio desfavorable. Con estas premisas presentes cada cual escoge el perfil que quiere adoptar, más o menos discreto.

Atendiendo estos criterios podríamos distinguir las trayectorias trazadas por los responsables de los museos valencianos en los últimos años. Los hay que han optado por una línea más cauta, sobria y comedida y quienes se han decantado por un espíritu atrevido, por decisiones que entrañan mayor riesgo. Y apostaría a que Pérez Pont pertenece a este último grupo. Su llegada como director al Centre del Carme ha supuesto una revolución en todos los sentidos para este espacio: ha cambiado las dinámicas de trabajo, ha abierto el edificio a todas las disciplinas y ha buscado públicos que antes ni siquiera sabían que existía este fantástico emplazamiento. Su labor no ha dejado indiferente a nadie. E imagino que era consciente de que pintar un grafiti (de PichiAvo) de mil metros en el claustro generaría controversia. No es la primera vez que las paredes de este centro se pintan, pero nunca se había hecho con este tipo de dibujos, que siguen causando opiniones enfrentadas. Quizá deberíamos empezar por aclarar si esto es arte o no y en qué lugares es apropiado. La Tate Modern o el Reina Sofía (con sedes con menor valor arquitectónico, claro) ya abrieron hace tiempo ese debate, que nunca se termina de cerrar.

Siempre y cuando se actúe de manera responsable que un museo sea capaz de hacer pensar y aliente discusiones es una buena noticia. Tendría que ser objetivo de quienes se dedican a la cultura. Así se rompen tabúes, se ponen temas en cuestión, se logran cambios sociales. Esto no quiere decir que todas las ideas sean buenas. Eso el tiempo se encargará de dictaminarlo.