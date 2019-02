GOYAS, SERIES Y CINE

¿Y si las series no quieren ser premiadas por los Goya? ¿Y si estos galardones no fuesen lo suficientemente representativos como para que las series desearan ser distinguidas por ellos? ¿Y si a la Academia de Televisión se le ocurriese recompensar los trabajos cinematográficos del año? No puedo evitar atisbar condescendencia en el anuncio de la Academia del Cine de estar valorando la posibilidad de incluir en sus próximas galas categorías dedicadas a las series. En plan «os aceptamos entre los nuestros». En los últimos años se ha caldeado recurrentemente ese estéril debate sobre las series. Si son el nuevo cine o la nueva literatura. Como si no tuviesen suficiente con ser lo que son, series. En gran parte esta controversia ha sido alimentada por cineastas y actores que hasta ahora no se habían dedicado a la televisión y que una vez han debutado en ella han necesitado justificarse, como si se avergonzaran de ello y tuvieran que disfrazarlo. «No es una serie, es una película de diez horas», decían unos. «No son capítulos, son minipelículas», sugerían otros. Denominaciones que no iban a ninguna parte y que escondían complejos y cierto menosprecio a toda una industria que desde hace décadas se dedica a la ficción seriada en España. Porque las series existen dede hace años, por más que ahora se hayan puesto de moda, o se hayan convertido en salvavidas de algunos profesionales.

Con la propuesta de los Goya se corre el riesgo de caer en distinciones sin sentido y en discriminaciones que no convienen a nadie (hay quien cree que solo se ha de premiar a las miniseries y no a las que tienen continuidad), y sobre todo surge la duda de quién votaría los reconocimientos. Son ganas de complicarse. Como si la Academia de Cine no tuviese suficiente labor con defender lo suyo, al igual que la Academia de Televisión, cuyo reto es representar bien al sector y ponerlo en alza. Y cuando las dos sean suficientemente fuertes tal vez ese sea el momento de sentarse en una situación de igual a igual para hablar de la posibilidad de crear unos galardones juntas, que sirviesen para reforzar al audiovisual nacional y dar muestra de una comunión que beneficiaría a todo el mundo. Sin clases, sin niveles, sin jerarquías.