'Gota de aire frío' en 1969

A principios de octubre de 1969, tras una jornada sin apenas nubes que no presagiaba lo que iba a llegar, diluvió sobre Valencia y gran parte de la región, hoy Comunitat Valenciana, como también lo hizo en casi todo el litoral andaluz, causando destrozos en casas, campos, carreteras, puentes, vías férreas... Cuenta LAS PROVINCIAS del 5 de octubre de aquel año que se inundaron barrios enteros de la ciudad porque no tenían desagües, y que era tal la intensidad de la lluvia que empezó a temerse que se repitiera la riada del 57, cuando aún no estaban ultimadas del todo las obras de desvío del cauce del Turia. Las llamadas telefónicas a pueblos del interior trajeron la tranquilidad al avisar de que el asunto amainaba y no había crecidas relevantes en los barrancos que van al río. Pero la auténtica joya de aquella información de hace medio siglo es la explicación técnica del fenómeno meteorológico. El periódico lo dijo así: «Persiste en altura el surco de bajas presiones que trae aire fresco, y en el suelo continúan las temperaturas favorecidas por los vientos tropicales, lo que hace que la borrasca producida por la gota de aire frío, centrada en el golfo de Cádiz, apenas si se mueve, continuando la inestabilidad». Recuerden la profusión de declaraciones de 'expertos' que semanas atrás destacaron el «carácter extraordinario» de la última gota fría o DANA porque consideraron que estuvo demasiados días 'barriendo' el litoral mediterráneo y abarcó un área que les parecía demasiado extensa, lo que aprovecharon enseguida para destacar que estaríamos ante pruebas de fenómenos muy superiores que presagian cosas peores. Pues basta con leer la prensa de décadas atrás, incluso de hace más de un siglo, para ver que hay poco nuevo bajo el sol y que en 1969 ya hablaban de viento tropical y de una «gota de aire frío que apenas se mueve».