El arranque de 2019, el estreno en la Europa League que quiero pensar que acabó con el pase a octavos (este artículo se escribe antes de disputarse la vuelta) y, por encima de todo, la enorme ilusión depositada en la Copa del Rey nos ha llevado en el último mes y medio a vislumbrar la posibilidad de completar el año del Centenario -a falta de eventos de altura relacionados con los 100 años del Valencia- con un éxito deportivo que hace dos meses era impensable. La evidente mejoría del equipo ha despertado ilusiones dormidas y el Valencia está a tiempo de todo. La cuarta plaza en el campeonato liguero es la más barata que se recuerda y la caída libre del Sevilla mantiene la puerta abierta para volver al olimpo europeo, pero la Liga se vuelve a poner testaruda con el Valencia y no se ha aprovechado la impagable oportunidad que nos brinda el equipo hispalense, que sólo ha conseguido sumar uno de los nueve puntos en diputa en los últimos partidos. Ni siquiera el hecho de haber disputado dos encuentros consecutivos en Mestalla ha funcionado. Y es que al Valencia, cuanto menos en Liga, se le sigue resistiendo la puerta contraria. Contra el Español, como el día de la Real Sociedad, el equipo de Marcelino fue claramente superior al rival y se dispuso de muchas más y mejores ocasiones de gol pero hay que marcarlos y nosotros necesitamos 50 ocasiones de gol para franquear la meta contraria. Y es cierto que puede haber otras cuestiones que incidiesen en el hecho de no poder conquistar los tres puntos: el VAR, que una vez más, sale a nuestro rescate para encontrar respuestas pero es, fundamentalmente, la falta de acierto cara a puerta la que nos condena. No me creo que el asunto de que la pelota corre mejor por la noche que a las cuatro de la tarde sea una razón de peso que explique los empates y que la Liga de Fútbol Profesional nos tenga castigados a jugar a las cuatro para que el campo esté más seco. Creo, de verdad, que el equipo está jugando mucho mejor de lo que lo hacía hace un par de meses. Por aquel entonces al Valencia le faltaba gol pero creo que le faltaban muchas otras cosas. Pero faltaba gol y, siendo el principal argumento ofrecido por el club para explicar la trayectoria del Valencia en la Liga, sigo pensando que no se ha solventado en el mercado invernal. No quiero decir con ello que Rubén Sobrino sea un mal fichaje ni que no pueda aportar muchas cosas al equipo, de hecho lo está haciendo, y ojalá se hinche a meter goles pero no es el perfil de un goleador que era lo que necesitaba el Valencia como el comer. Me pregunto, de verdad, si el club ha mejorado su capacidad goleadora en el paso por el mercado invernal y, aunque ojalá me equivoque, creo que la respuesta es 'no'. El gol se compra y es muy caro si acudes a mercados consagrados. Si no dispones de la economía necesaria para hacerlo, ha de ser el trabajo de una secretaría técnica eficiente el que lo encuentre debajo de las piedras.