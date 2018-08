Del asunto de Stormy Daniels, actriz porno relacionada con Trump, lo que más me ha sorprendido siempre es la delantera. Como a Kissinger la de Dolly Parton y a Sofía Loren la de Jayne Mansfield. Lo demás, normal. Sobornos, dimisiones, que Trump diga que el dinero era suyo y no hay caso. De Lucía Etxebarria y su discurso antitauromaquia lo que más me sorprende son los shorts y las patorras. Qué tía. Hoy es el día del real decreto gordo. El de sacar a Franco. Preguntada por cuándo se va a llevar a cabo lo que se habilite jurídicamente, Adriana Lastra dice que se va a hacer sin alharacas. No está claro que comuniquen el día. Amárrame los pavos. El Gobierno Alharaca no quiere alharacas para el mcguffin que puede ser su legado estrella, mientras pacta con Podemos reformar la ley del techo de gasto y pasarse por la entrepierna la mayoría del PP en el Senado. ¿Cómo no vamos a citar a Venezuela? ¿Cómo no entretenerse con las tetas de Stormy?