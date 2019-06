¿A gobernar?

Desde la perspectiva de la simple vista, parece que el gran problema de nuestra realidad política sea el de las autonomías. No obstante, tal vez éste sea causado por otros factores más profundos, que bien tendrían que valorarse como heridas a la democracia. ¿Los partidos han de tener más peso que el resto de la sociedad en cuanto al establecimiento del bien común -de todas y cada una de las personas-, ¿qué papel significa la autoridad y la libertad?, ¿están estos valores sociales condicionados por el modo de cómo se conquiste el poder (los escaños)?...

Sabemos desde hace unos 2500 años que la democracia se desenvuelve porque grupos de personas se organizan para conquistar, asumir, desarrollar el poder, pero el cual no reside en el grupo dado, sino en la totalidad de la población que ha participado directa o indirectamente en tal resultado. Pero, ¿su papel acaba con la elección? Las decisiones que vaya a tomar cada gobierno, ¿conllevan la participación de los electores y sujetos pasivos de la voluntad gubernamental?

Si se excluye a los ciudadanos, no sólo de la participación en la decisión, sino en el usufructo de lo decidido (ley, plan, modelo...), ¿no se podría estar cayendo en una oligarquía? Pensemos en la educación (desde infantil a universidad): la selección de docentes debería llevarse a buen fin en función de méritos, publicidad... ¿cómo resulta de verdad la situación? A resultas de esto, según se determine la política en unos criterios u otros, tendríamos problemas de convivencia, de rendimiento escolar, índice de éxito/fracaso (ver informes de PISA y TALIS), etc., que denotan insuficiencias en cuanto al reconocimiento de la autoridad educativa (no sólo maestros y profesores, también concierne a padres).

La decisión unilateral de una perspectiva política en educación, sanidad, cultura, familia..., en fin, todo lo que se refiera a lo básico y común a todos y cada uno de los ciudadanos, no debería efectuarse, ya que hace más daño que beneficio.

La toma de decisiones del gobernante ha de tener como criterio que nadie de la sociedad detenta toda la verdad, por lo que el gobernante ha de tratar de entender lo que hay de verdad en su modelo y en el de los demás grupos, no para un mero conocer, sino para tenerlos en cuenta, es decir, para contar con ello e integrarlo en las aplicaciones. Sin embargo, no habría que efectuarlo con idealismos, para componer una ley 'muy bonita', sino para mejorar lo real. Esto lleva a tener que ir más allá de la partidocracia, hay que descender a la arena de la vida de cada barrio, pueblo, comarca... De lo contrario, se actuará, si hay buena intención, de espaldas a la realidad, o como si la sociedad real no existiese (pesemos en el llamado 'Síndrome de la Moncloa'), o el enfermo imaginario (Molière) o el Licenciado Vidriera.

Gobernar con realismo debería conllevar conversar con cada grupo social, para recabar los análisis de los problemas que tienen y las soluciones que proponen. No se trataría así de hacer un poupurri de todas ellas, sino de tratar que el propio modelo a llevar a fin se desenvuelva en pro del bien común. Al respecto, hay que hacer de una vez una Ley de Educación que se la pueda calificar con tal calificativo.

Si el proceso resulta sólo con la aplicación 'formal' de consultas, o a ¿debates? (monólogos) de tipo técnico, basados en una mayoría más o menos asegurada de «gobierno de colaboración», el resultado será más negativo que positivo. Sobre todo si tal procedimiento es acompañado con uso de medios de comunicación, más o menos dominados, con mensajes 'convincentes' sobre la bondad del modelo a ofrecer y aprobar por el Congreso.

Es decir, desenvolver la democracia con interferencias que contengan tergiversaciones de significados, uso de datos que fuesen medias verdades, insertar programas que traten de dividir a la sociedad (buenos/malos), sería convertir la realidad en demagogia. De esto sabe mucho el populismo, ya que éste capta los sentimientos, frustraciones... para idear promesas para conseguir el poder y, luego, mantenerse en ello. El empleo de la mercadotecnia (marketing) para el comienzo, desarrollo y llegada al poder es muy frecuente. A partir de la toma de posesión, se continúa con la apelación al criterio de autoridad, pero sin fomentar y respetar la libertad (así comenzaron Hitler y sus seguidores de antaño y hogaño). Tal es el primer peldaño para entrar en la tiranía.

Si se llega a un régimen autoritarista, o peor, tiránico, entonces se trata de conseguir la anulación de toda oposición, sea de partidos o de otras entidades que piensen con valores diferentes a los propios del gobernante. Hay una táctica demagógica, ese líder 'sabe' qué desea la masa, ¡no los ciudadanos!, y así les usurpa todo el poder que por democracia les corresponde.

Mientras tanto, la demagogia conlleva corrupciones, manejo de documentos, sobornos, chantajes..., trayendo consigo más desempleo, deficiente servicio de agencias de salud, aumento de impuestos, deficiencias en educación... Se comienza por hacer indiscutible e indiscutida la voluntad del jefe, para, anulados los conmelitones, neutralizar a los contrincantes, y finalmente organizar un estado totalitario. Hay que curarse en salud y no ser faraones. Para gobernar debe establecerse un diálogo real en miras al bien común. Para lo cual hay que evitar falsear la verdad, pasando todo por la prueba del algodón. Un medio para ello, en la democracia actual, además de ir más allá de partidos políticos y grupos sociales, es el uso de las nuevas tecnologías y televisión para informar de lo que hay, sin aditivos ni conservantes, para abrir el circuito a fin de escuchar lo que dice la gente. Pero, esto tendrá buen fin si se evita adoctrinar mediante tales medios, lo cual significaría cambiar la democracia por demagogia. Y ya se sabe...