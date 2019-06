GLORIOSAS SUBVENCIONES

Salvo una moneda de cinco pesetas, el popular duro, rara vez disponía de otro capital sumergido en mi bolsillo durante el primer año de facultad. Ese duro me tranquilizaba: si me traspasaba un jamacuco al menos podría llamar para avisar a la familia desde una cabina telefónica. Nunca me asaetó el jamacuco. Jamás me compré un bocata para almorzar ni me concedí otros caprichos que hoy suenan obligatorios. La vida era así y no contemplaba quejarme, ¿con qué derecho? La angosta paga semanal que derramaba mi padre la conservaba para las salidas nocturnas del fin de semana, el cine o algún libro. Miraba mucho la peseta, quiero decir. Sospecho que algún tic permanece de aquel tiempo, por eso me impacta el despilfarro de los 14.300 millones de euros destinados a subvenciones, algunas justas, prefiero pensar, y otras de pura chorrada, supongo, denunciado por la Autoridad Fiscal. España se ha convertido en un paraíso de subvenciones con profesionales de la subvención que comen de este cuento al destripar los lujuriosos vericuetos de municipios, autonomías, gobierno central e incluso europeo. Pero España no gasta riqueza suiza, ni escandinava, ni andorrana, por lo tanto esta fuga de millones supone una herida que desgasta nuestras arcas y quebranta nuestro corazón. Aquí gimoteas y sellan tu boca mediante subvención. Aquí montas un observatorio con tres amigachos y te riegan la parida con flus público. Aquí toses y recoges calderilla de subvención. Los que nos abrimos paso cuando ni existía internet ni la telefonía inteligente no comprendemos este escándalo. Cuando demarró el segundo año de facultad trabajé de camarero los viernes y sábados en un garito. Ganaba pasta y bebía gratis. Pude comprar bocatas en el bar de la facultad. Las subvenciones no formaban parte de nuestro universo. Qué suerte.