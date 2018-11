La gastrolibrería Muez ha cerrado. Adiós a casi cuatro años de un negocio diferente en un enclave sigular y adiós a los vermuts (Vittore blanco o Yzaguirre rojo) con letras. En mayo fue la librería Leo la que bajó la persiana después de que lo hicieran Aragó Cinema, sala Zircó y Microteatro. ¿Se puede evitar la siguiente víctima? Probablemente las administraciones públicas (Ayuntamiento, Hacienda, etcétera) no sean las mejores aliadas para este tipo de establecimientos, pero tampoco los ciudadanos estamos siempre a la altura. No frecuentamos los espacios culturales o no lo hacemos lo suficiente para que sus dueños puedan mantenerlos. Quizá el local de Muez sea ocupado más pronto que tarde por una tienda de souvenirs, una franquicia cuqui o un kebab, perfilando así una ciudad con todo tipo de prestaciones para los turistas. La periodista estadounidense Gloria Steinem sostiene que hemos de llevar nuestros cuerpos donde se encuentran nuestros valores. La cultura lo es.