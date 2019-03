De todas las artimañas utilizadas por Meriton para eludir su responsabilidad sobre la culminación de las obras del nuevo estadio, la de argumentar un estudio demoscópico de 'andar por casa' con el que justificar el hecho de quedarse en el viejo Mestalla, es la más infantil que podía imaginarse. Lanzar un globo sonda esperando que el sentimiento que despierta el viejo estadio sirva de banderín de enganche al que se sumen muchos más y así escurrir el bulto no es propio de gentes avezadas en el mundo de los negocios. Realmente tiene más aroma a truco de 'trilero amateur'. Más allá de la melancolía que a todos nos embarga ante la expectativa de abandonar la casa de muchas generaciones valencianistas, lo cierto es que Mestalla presenta evidentes muestras de obsolescencia que lo sitúan en las antípodas de la modernidad que requiere una instalación deportiva de élite en el siglo XXI. Si a ello le sumamos que ya hay una considerable cantidad de dinero invertida en el nuevo estadio y que sobre la última remodelación del antiguo pesa una sentencia de demolición por ejecutar del Tribunal Supremo, todo aquello que no sea terminar las obras de la Avenida de las Cortes para que el valencianismo pueda disfrutar de un estadio a su altura suena a excusa de mal pagador. Pero, siendo importante para saber con quien 'nos la estamos jugando' el capítulo del globo sonda, lo verdaderamente preocupante es que no se hace nada para acelerar la puesta en marcha de las obras. Que basta con hablar con quienes en el Ayuntamiento están al cabo de los movimientos efectuados para deducir que el Valencia se encuentra cómodo en la lentitud y la dilación de decisiones encaminadas a poner fin al 'culebrón' del nuevo estadio. En petit comité no se cansan de explicar que el contrato de compraventa no les obliga pero, aún si así fuera, ha habido numerosos compromisos públicos en Juntas Generales de Accionistas en boca de Layhoon primero y de Murthy después como para que no 'cuele' el intento de lavarse las manos ante un hito tan importante para la institución. Me pregunto si, de haber una buena oferta en firme por las parcelas que según Alemany se iba a dar a conocer el 15 de marzo, se hubiese hecho referencia a los aficionados que no quieren irse de Mestalla. Me pregunto dónde quedó aquella manifestación populista de don Aurelio Martínez diciendo -voz en grito- que Peter Lim se comprometía a pagar 150 millones por el solar de Mestalla si no aparecía una oferta mejor y no me queda más camino que llegar a la triste conclusión de que caminamos sobre un sembrado de mentiras que se aleja mucho de los merecimientos adquiridos por el sufrido aficionado valencianista. En Mestalla quedarán enterrados muchos recuerdos que nos conducirán a la lágrima. Igual que sucede en San Mamés o en el Calderón pero el Valencia no puede ni debe cerrarse la puerta del futuro y la vanguardia.