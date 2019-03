La gitana Arsénico por diversión Recuerda a los tiempos en que las mujeres iban a Cultura o Medio Ambiente, el toque de color MARÍA JOSÉ POU Miércoles, 20 marzo 2019, 08:22

Vaya por delante todo mi apoyo para que España normalice por fin la presencia de gitanos en las instituciones y no solo en concursos de canciones en televisión. En eso no hemos evolucionado demasiado desde los tiempos de Lorca en los que el gitano divertía al señorito pero no tenía el mismo acceso a la educación ni a la participación política. Deseo que no tardemos en tener muchos candidatos, ministros y concejales gitanos en nuestro país. Sin embargo, el gesto de Albert Rivera con Sara Giménez me crea tanta inquietud que no sé si compensa el beneficio que realmente tiene y no es poco: visibilizar la realidad de muchos gitanos perfectamente preparados y con capacidad para construir España desde el Parlamento o los ayuntamientos, como el más payo del lugar, sin diferencia de etnia ni procedencia. Y ahí radica la duda que me surge en todo esto: la estrategia, el uso, el aprovechamiento y el reduccionismo.

La primera cuestión es la más que evidente oportunidad de ofrecer a una activista gitana ser «la primera ministra gitana de España» en vivo y ante un público favorecedor. Ese momento ya produce cierto resquemor por el cálculo en términos de imagen que tuvo la oferta. La segunda es el hecho de jugar con el factor femenino. Sin duda, tiene la valentía de ofrecer una imagen de la mujer gitana que rompe el tópico y la ubica en el centro de la actividad política, pública y alejada del estereotipo de una mujer vinculada al entorno doméstico y rodeada de churumbeles. Que en una cultura tan patriarcal, la mujer tenga la misma autonomía, decisión e iniciativa del hombre es un ejemplo que no puede pasarse por alto. Ahora bien, aquí se repite la misma suspicacia que en el caso anterior, el intento por 'vender' lo más políticamente correcto que hay, las cuotas. En Estados Unidos lo saben muy bien y hasta bromean con eso en el cine o en las series de televisión: si perteneces a diversas minorías tienes más opciones para plazas o ayudas públicas que si no. Sara Giménez pertenece a dos colectivos especialmente sensibles en términos de imagen y de discriminación histórica como son las mujeres y las gitanas. La tercera cuestión es, a mi modo de ver, la más incómoda. Rivera no le ofrece Economía o Cultura. Le propone Igualdad. Es abogada. Bien podría plantearle Justicia o Interior. Pero es activista. Y eso, incluso no tratándose de gitanos, lleva a cualquier partido a relacionar al personaje con Igualdad. Aquí o en otros países de nuestro entorno. En Italia, se buscó a una mujer negra, de origen congoleño, para Integración. La verdadera igualdad y normalización es que una gitana acceda a cualquier cartera, no necesariamente aquella que se ocupa de 'su problema'. Recuerda a los tiempos en que las mujeres iban a Cultura o Medio Ambiente, el toque de color. El día que una gitana sea ministra por ser política y no por ser gitana, entonces sí habremos alcanzado la igualdad.