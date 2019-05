¿GIRO AL CENTRO?

La dirección nacional del PP acaba de anunciar, tras el batacazo sufrido el pasado domingo, que es verdad, que ha abusado del discurso de derechas durante los últimos meses -Pablo Casado lleva desde finales de julio como líder del partido- y que ahora va a girar al centro. Disculpen la explicación de Barrio Sésamo, pero viene a ser la que ha ofrecido ese partido. Setenta y pico diputados menos después, la cúpula popular ha concluido que la batalla no era competir con Vox por el electorado más radical. Bienvenidos sean, pues, al sentido común. Porque no hace falta mucho más para saber que el PP, la idea fundacional de ese partido y sus momentos electorales de mayor fortaleza, nunca han estado asociados a la búsqueda de votos en un único caladero. Si el PP ha llegado a conquistar cotas de apoyo que, en el caso de la Comunitat Valenciana superaron el 50%, se ha debido a disponer de una base electoral lo más amplia posible. Ese PP no se dedicaba, al menos en exclusiva, a alertar del demonio separatista en Cataluña, de los comunistas de Podemos o de los pactos del PSOE con «los que tienen las manos manchadas de sangre». Difícil sumar mayorías desde la única oferta del no o desde el griterio. Ese PP de amplia base lo era porque daba respuestas a múltiples inquietudes, no sólo porque pudiera denunciar la tendencia de una parte de la izquierda a extremos poco constitucionales. Lo entendió en su día Mariano Rajoy, y algunos columnistas de Madrid acuñaron aquello de 'maricomplejines' y 'derechita cobarde' para reclamar posiciones mucho más radicales. Aznar, con la victoria de Casado, vino a imponer esa tesis del PP duro, ansioso por recuperarse de aquella moción de censura con la que el PSOE llegó a la Moncloa. Y lo que ha hecho no ha sido más que conducirse hacia el precipicio en el que ahora ha terminado cayendo. Dice Casado que ahora, por fin, se ha dado cuenta de que la mayoría está en el centro. No se sabe si se trata de giro o de trompo. De momento, algún casadista se ha apresurado a señalar a Isabel Bonig, la presidenta del PP valenciano, tratando de ajustar cuentas por un resultado que, por cierto, ha sido mejor para la líder valenciana que para la propia dirección nacional. Bonig no puede sacar pecho después de perder 12 escaños, y su argumento de haber quedado a 4.300 votos de gobernar tiene parte de trampa. Pero de ahí a que se pretenda ajustar cuentas con ella, después de que su campaña haya sido bastante más tranquila y de centro que la de la dirección nacional y de haber logrado mejores resultados, resulta una ironía. Demasiada tentación al lío interno a tres semanas de otras elecciones. Los liderazgos se miden en este tipo de situaciones. El problema no es tanto de dar giros. La pregunta es si va alguien al volante.