EL GETAFE TENÍA MENOS NECESIDAD Y SE NOTÓ

Tras la clasificación del equipo para los cuartos de final de la Europa League, aunque in extremis lograda de forma merecida, llegó el posterior sorteo del viernes en el que el Valencia quedó emparejado con el Villarreal. Ya se conocen los cruces hasta la final, y debemos reconocer lo favorables y benévolos que los sorteos están siendo con nuestro club, tanto en la Copa de su Majestad el Rey como en la competición continental. Es cierto que no se presume una semifinal sencilla, pero hasta ese momento, hasta el momento en el que llegue el enfrentamiento contra Nápoles o Arsenal, la cosa habrá sido más bien muy llevadera. Y no tengo la menor duda, el Valencia es favorito indiscutible para llevarse el derbi y ser semifinalista europeo. Que me perdonen los del Villarreal, pero como me sucedió con Getafe, Betis, Celtic de Glasgow y Krasnodar, supondría una sorpresa mayúscula la eliminación del cuadro valenciano, del Valencia me refiero claro.

Pero ayer volvimos a la Liga. Ya llegará el doble enfrentamiento contra los amarillos. Y tras la victoria, también in extremis e inesperada en Girona con ese tanto a última hora de Ferran Torres, el equipo debía seguir sumando de tres en tres e intentar ya dar caza definitiva a los perseguidos por los nuestros.

Un choque liguero con tintes dramáticos, con el Getafe seis puntos por delante en la clasificación, ocupando el cuarto lugar en la tabla, y siempre en la memoria la excitante eliminatoria copera entre estos dos equipos, resuelta por los del Valencia con dos goles más allá del minuto noventa. Un partido que incendió a Mestalla. Y además recordando y publicitando el temor a la dureza y agresividad del rival, y la mala relación entre los técnicos correspondientes. Y así, rodeado e influido por todos estos condicionantes, el Getafe visitaba Mestalla.

Marcelino decidió esta vez que en el once titular estuviera Ferran por la derecha en detrimento de Carlos Soler. Y creo que fue la única sorpresa porque, más allá de la baja de Neto bien cubierta por Jaume o el 'adelanto' de Guedes a Cheryshev en la banda izquierda, el equipo titular era súper competitivo para derrotar al Getafe.

El Valencia no entró demasiado bien al partido, todo lo contrario que el rival. Le costó a los nuestros descifrar cómo se le podía hacer daño al Getafe, con mucha habilidad para minimizar las virtudes de los otros equipos. El Valencia tuvo sus sustos en la primera parte pero incluso pudo marcharse por delante si Rodrigo acierta en ese cabezazo al palo. El cambio de los futbolistas tras el descanso fue total. Guedes asumió mucho protagonismo en ataque y el Getafe empezó a temer seriamente por el empate. La salida de Cheryshev volcó el juego del Valencia por la banda del ruso y se rozó el gol en varias ocasiones aunque es justo reconocer que en el anulado por el VAR acertaron los colegiados. El Getafe tenía menos necesidad y se notó. Le valía el empate para mantener al Valencia a seis puntos de distancia. El trecho es considerable pero aún quedan diez partidos para acabar. Aún es posible.