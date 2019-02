¿DÓNDE ESTÁ GETAFE?

A mí me preguntan dónde está la península de Kamchatka y lo sé. Lo sé porque me gusta la geografía, por eso encima de mi mesa de trabajo, en un lateral, hay una bola del mundo, con su lucecita y todo, de la que tristemente está desapareciendo el hemisferio Norte, tal vez porque la bola es made in China y tiene obsolescencia programada o tal vez porque al limpiarla se han utilizado productos abrasivos que se han llevado por delante medio Canadá, parte de Estados Unidos, toda Escandinavia, Escocia y las Islas Hébridas, Islandia... Y por eso, por mi pasión cartográfica, en la pared de la cocina he conseguido -con el imprescindible consentimiento primero y la posterior ayuda de mi esposa y de mis hijos- colgar un inmenso mapa mundi que me permite cada mañana (cuando oigo a Marta García Aller hacer su repaso radiofónico de noticias curiosas que ocurren allende nuestras fronteras) ir situando países y capitales, en un ejercicio muy recomendable para comprobar si la memoria y la rapidez mental se va atrofiando o permanece en plena forma. Pero también sé dónde está Kamchatka porque he sido jugador de Risk y el buen jugador de Risk (como es mi caso) conoce a la perfección este territorio, que es clave porque permite el paso de ejércitos a la otra parte del tablero, a Alaska, que como todo el mundo sabe (todo no, pero es un latiguillo que me resisto a desterrar) está en el continente americano. Con lo que una vez dominas Asia, bien pertrechado de tropas y con los dados de tu parte te puedes aventurar a la conquista americana. Claro que también puede suceder justo al revés, que estés confiado en tus posesiones asiáticas y de repente te ataquen desde las frías tierras de Alaska, ese inmenso estado (1,7 millones de kilómetros cuadrados, más de tres veces la superficie de España) que Rusia vendió a los Estados Unidos. Saber dónde está Kamchatka es esencial, como situar el estrecho de Bering, o el de Malaca, el que soporta el mayor tránsito de barcos de todo el mundo, con los gigantescos portacontenedores (ya los hay de 22.000 unidades) desde la gran fábrica del sudeste asiático hasta Europa. Hay que conocer dónde están los lugares de los que se habla, porque además eso te ayuda a entender conflictos políticos y territoriales, disputas entre estados, litigios por fuentes de energía, reivindicaciones independentistas... Ahora bien, y aquí viene la gran pregunta, ¿dónde está Getafe? Sí, hombre, ya lo sé, en Madrid, pero ¿en qué parte de Madrid? ¿Ha visitado usted Getafe, ha estado alguna vez en Getafe, conoce a alguien de Getafe, ha pasado alguna vez por Getafe? Me pregunto incluso si existe Getafe. Y si existe, ¿qué es, una especie de OK Corral donde hombres armados primero te disparan y luego te preguntan qué quieres?