OJO CON LO GENUINO

Escribe un asesor del alcalde de Valencia, Joan Ribó, el siguiente tuit en las redes sociales: «El Botifarra, pot haver algo més genuïnament valencià que les cançons del Botifarra? Per al PP i Cs ell també es sospitós. Al remat les coses estan clares: PP i Cs son #antivalencians». Parece ser que en una localidad valenciana han decidido sustituir una actuación de este cantante. Bueno. Vale. Al margen de la discusión sobre qué debe programar un municipio, vayamos al asunto de lo «genuinamente valenciano». Para ello, se puede trasladar este mensaje a otro asunto, y escribir lo siguiente: «Los toros, ¿puede haber algo más genuinamente español que los toros? Para el PSOE y Podemos también son sospechosos. Al final las cosas están claras: PSOE y Podemos son antiespañoles». Hay que tener muy «claras» las «cosas» para escribir reflexiones de este tipo. No dudar ni un pelo de preceptos que asocian una manifestación cultural con una «identidad correcta». ¿Qué es lo genuinamente valenciano? ¿Qué es genuinamente español? Si no fomentas al Botifarra o los toros eres antivalenciano o antiespañol. ¿Es posible determinar lo genuino? A mí me cuesta. Cuando el PP aprobó una ley de señas de identidad valencianas, los partidos que ahora conforman el Botánico reprocharon a los populares que fueran dando carnés de patriotismo. Lo primero que hicieron en 2015 fue derogar esa ley. Sin embargo, hay miembros del Botánico que parecen sí tener claro qué es lo genuino, a pesar de lo que apuestan por el mestizaje. En el PSPV son muchos los altos cargos, alcaldes y hasta un ministro (Ábalos) que son muy de toros. Otros los rechazan. En la Pobla de Vallbona, con alcalde de Compromís, se soltaron vaquillas hace dos semanas. No es simplemente una cuestión de pluralidad y tolerancia, sino de querer, o no, imponer lo genuino. La autenticidad asociada a una identidad territorial es inquietante. Cuando piensas que puedes establecer qué es lo valenciano, terminas, como este asesor, señalando a los antivalencianos. ¿Pero son las Fallas genuinamente valencianas, en el sentido de que, si no te gustan, o si reclamas su limitación, pasas a ser antivalenciano? Ribó, antes de ser alcalde, reclamaba frenar el gigantismo de las Fallas, una fiesta que cuenta con defensores y detractores igual de apasionados. Hay ciudadanos de la capital que muy a gusto limitarían el calendario fallero. ¿Son antivalencianos o, es que no les gusta esa fiesta como los hay que no les gusta El Botifarra? Y otro día hablamos del catolicismo y sus manifestaciones culturales, algunas de ellas muy valencianas. O no. Habrá que preguntar al asesor de Ribó.