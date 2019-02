LA GENTE NO REGRESA SI NO HAY TRABAJO

Se lamentaba un alcalde por las escasas actividades económicas que existen en su pequeño pueblo, lo que ha hecho disminuir el número de habitantes hasta situarse actualmente en menos de doscientos, la mayoría de ellos pensionistas de avanzada edad, lo que complica aún más la pervivencia de la localidad a medio plazo. No hay jóvenes y por tanto no nacen niños. El medio de vida tradicional es la agricultura, claro, pero con las grandes limitaciones del duro clima invernal y la ausencia de redes de regadío. Así que todo consiste ahora en producir cereales y poco más, con el modesto añadido de un par de rebaños. Con la mecanización actual, entre unos pocos llevan todo el término, y no hay para más, dada la escasa rentabilidad por unidad de superficie. Aún más, esos agricultores que quedan en activo son bastante mayores y se van jubilando poco a poco; cada año quedan menos y se engrosan las filas de los pensionistas. Sus hijos se fueron a estudiar a las ciudades, encontraron empleos e hicieron allí sus vidas. Vuelven en verano, para fiestas y en puentes señalados. Se arreglan las casas, la mayor parte del año cerradas, y con todo este panorama no se ve mucho futuro. No hay atractivos.

Parecido relato se repite en infinidad de pueblos de toda España, incluidas muchas comarcas del interior de la Comunitat Valenciana, mientras se suceden las reuniones de comisiones interministeriales y se emprenden iniciativas de las diversas Administraciones, todas ellas muy preocupadas por el problema del despoblamiento, del medio rural que se vacía, de la llamada 'Laponia del sur', lo que viene siendo fuente propicia de innumerables reportajes la mar de lucidos en los que se cuentan todas estas cosas, más las escuelas vacías o en trance de vaciarse.

Pero nuestro alcalde puso el dedo en la llaga. Dijo que todas las premisas que se barajan actualmente para frenar el despoblamiento e intentar que se revierta la situación se enfocan desde perspectivas puramente urbanitas, y eso está abocado al fracaso desde el principio, porque no se trabaja para generar nuevos medios de vida que asienten población, sino que se opta simplemente por intentar la pervivencia de servicios que atiendan a los propios visitantes de la ciudad en vacaciones o fin de semana. No se actúa de modo práctico y efectivo, y la prueba es que el proceso sigue a peor.

Para ilustrar bien lo que decía contó el alcalde que hay una importante empresa muy interesada en realizar grandes inversiones en el pueblo, para levantar dos fábricas ligadas al sector agroalimentario, más todas las instalaciones accesorias y las actividades indirectas que se generarían (construcción, mantenimiento, producción de materias primas, transportes, envases, servicios...) Estas iniciativas se traducirían en crear algunos cientos de puestos de trabajo, más que habitantes tiene el pueblo, lo que provocaría ese aumento de la población que tanto se quiere atraer, además de promover nuevos cultivos agrícolas y el afianzamiento de los que hay. Sin embargo se choca con la burocracia de siempre. La comisión provincial de urbanismo no está agilizando los permisos pertinentes, que duermen el sueño de los justos. Los mismos que hablan de combatir el despoblamiento rural impiden que otros hagan lo que serviría para que se pudiera cumplir lo que tantas veces prometen.