GENTE RARA

Mis hermanos mayores siempre pensaron, en su inconsciencia, que en las gradas del por aquel entonces Estadio Antonio Román se concentraba la gente más peculiar de Valencia. Todo aquel con algún tipo de discapacidad lo asociaban con el Levante. Sospecho que cuarenta años después, pese a que la edad debería aportar madurez, continúan pensando lo mismo. En realidad, a todos los granotas nos han dicho, en algún momento, «qué raro eres» o «tú no estás bien». Hemos crecido en el lado oscuro del fútbol de esta ciudad, reducidos en la sombra. Si eres aficionado del Levante tal vez seas una persona peculiar en algún aspecto. Cierto. Pero después conoces a otras, muchísimo más raras, que te hacen sentir, en realidad, el tipo más normal del mundo. Es cierto que la 'peculiaridad' granota tiende a ser exagerada, obsesionante si se quiere. Subyugante en cualquier caso. Los ajenos, desde fuera, llegan a tildarlo de 'excentricidad', una rareza original aunque siempre les parece excesiva. Incluso llegan a decirnos personalmente que no se puede estar tan obsesionado. En cambio, sé que hay gente granota para quien nuestro grado de dedicación al equipo -ir a ver los partidos en casa, un puñado de fuera, alguno del filial, juvenil o femenino, más los del fútbol sala en Paterna- resultaría de todo punto insuficiente. Mis hijos sin ir más lejos. Al lado de muchos aficionados con escudo tatuado en la piel algunos parecemos el diletante debilucho que, según sospechan ellos, en el fondo somos. Todo es cuestión del punto de vista.

El recordado Ramón Victoria dedicó un tronchante capítulo de 'Mi Levante y yo', escrito al alimón con su sobrino el gran Quique Victoria (Blau para siempre), a un personaje peculiar apellidado González. Narra algunas andanzas de este delincuente habitual de la Valencia de los noventa especializado en timos de poca monta que, para seguir a su Levante por la patilla, se hacía pasar desde periodista hasta directivo del club. Según escribía don Ramón, de este sí puede decirse que, clínicamente, estaba loco. No solo por su pasión por el Levante. Pero, realmente ¿quién es normal todo el tiempo?, ¿quién decide la normalidad? Nunca sabes cuándo algo ordinario se convertirá en extraordinario. Un ascenso, por ejemplo, puede ser algo ordinario. Dos seguidos, ya no tanto. Pero otro a Primera, diez años después, ya pasaría a extraordinario para un futbolista en el ocaso de su carrera como el querido Manolo Reina, capitán actual del Mallorca. Lo ordinario convertido en extraordinario. Tampoco resulta normal el empeño de un sector de la prensa por forzar el fichaje granota de alguien como Soldado, también en el ocaso y declarado hace tiempo 'non grato' por el levantinismo. Eso sería una ordinariez, más bien. O no.