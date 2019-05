«La gente», ay «la gente»

Los argumentos que está empleando Jorge Rodríguez para explicar por qué ha ampliado su mayoría absoluta después de ser apartado del PSPV por su implicación en el caso Alquería son de una inconsistencia pasmosa. «La gente de Ontinyent sabe quién es su alcalde», ha dicho insistentemente. Nos ha fastidiado mayo. También sabía toda España quién era Jesús Gil, el promotor condenado por la muerte de 56 personas en el hundimiento del restaurante de Los Ángeles de San Rafael. Y ello no le impidió adueñarse del Atlético de Madrid; crear el GIL, un partido tan instrumental, por cierto, como La Vall ens Uneix; presentar su candidatura al Ayuntamiento de Marbella y que «la gente» le otorgara no una, sino tres mayorías absolutas antes de que una condena a 28 años de inhabilitación le obligara a dejar la alcaldía. ¿Sabrían los marbellíes quién era Julián Muñoz cuando Jesús Gil y Gil le nombró su heredero? No lo iban a saber. 'Cachuli' llevaba once años de concejal del GIL. Era la mano derecha del dueño de Imperioso. Y les trajo sin cuidado. Concurrió a los siguientes comicios como cabeza de lista de esa banda, que a la sazón estaba ya entrando y saliendo de los calabozos, y obtuvo una mayoría absoluta casi tan abultada como la que sacó el domingo el aventurero de la Vall Blanca. ¿Quiérese decir con esto que Rodríguez es un trasunto de Gil o de novio de la Pantoja? No. A donde voy es a afirmar que desde que «la gente», esa gente a la que Jorge Rodríguez pone como fedataria de su contrastada probidad, votó a favor de la excarcelación de Barrabás se han celebrado los suficientes plebiscitos como para saber que la voz del pueblo no siempre es la voz de Dios. Como no hará falta que sustente con ejemplos que están en la mente de todos. La otra idea fuerza que viene empleando el expresidente de la Diputación para convertir su exclusión del PSPV en una agresión exterior inadmisible es que «al alcalde de Ontinyent se le elige aquí, no en Valencia ni en Madrid». Un argumento que puede funcionar muy bien como masaje a la tropa, pero que como mensaje es terrible, ya que ni Ontinyent es Zalamea ni Rodríguez Gramage es Pedro Crespo. Jorge Rodríguez está procesado por enchufar a nueve de los suyos, no por prender, juzgar y ajusticiar al oficial que se prevalió de su condición para raptar y ultrajar a una muchacha en los lejanos tiempos de Felipe II. De modo que la impresión que quedará es que un 65% de vecinos de Ontinyent considera tolerable el nepotismo. Será, mal que nos pese, nuestro «Natalio: colócanos a tos». Sin contar las graves consecuencias políticas que tendrá este extemporáneo plante, ya que si adoptar medidas profilácticas ante el menor asomo de corrupción se traduce en una pérdida de votos, ningún partido volverá a adoptarlas. ¿Para qué, si «la gente» valora lo contrario?