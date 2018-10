Gente competente

Tras la inesperada dimisión de Nikki Haley como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, empezaron a surgir nombres de sustitutos. Uno fue el de Ivanka Trump. Por supuesto, a su padre no le parece que haya nadie más competente, pero él mismo reconocía que lo acusarían de nepotismo. Hubo un tiempo en que el embajador de EE UU ante la ONU era Adlai Stevenson (durante las presidencias de Kennedy y Johnson). Es decir, gente extremadamente superior para una organización que entonces tenía algún prestigio. Hablando con un importante banquero estadounidense, me contaba que negociar con Trump es complicado porque él es muy difícil. Todo lo contrario que con los hijos (incluida Ivanka), que son inteligentes y muy capaces. También es normal que no la nombre. Pero vamos a ver, que nosotros hemos mandado a Bibiana Aido y Leire Pajín a tan digna organización. Que el Gobierno de Rajoy nombró a Moragas embajador ante las Naciones Unidas.